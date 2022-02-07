"Возила мене до психіатра": екс-Зіанджа заявила, що Могилевська "лікувала" її від гомосексуалізму

За словами екс-Зіанджі, психіатр повинен був виправити її сексуальну орієнтацію. Для цих цілей фахівець застосовував спеціальну терапію, тому що екс-Борис нібито був "морально, духовно, фізично хворим, неповноцінним і потребував лікування".

Скріншот (instagram.com/zifaamelu)

Саме цей фактор був пов'язаний зі зникненням артиста в суперфіналі Фабрики зірок. Після "перетворення" він з'явився в образі гетеросексуального чоловіка, але в цьому амплуа трансгендерній співачці було некомфортно.

На думку Zi Faamelu, те, що Наталя досі називає її Борисом, красномовно говорить про "трансфобію і гомофобію" – неприйняття гомосексуальності. У зв'язку з цим екс-Зіанджа порадила Могилевській гендерну політкоректність.

"Єдине, про що я прошу, це не підтримувати гомофобію і трансфобію. У тебе дуже великий майданчик і люди слухають... відкрито показувати невігластво, коли ти народний артист – це смішно і сумно", – написала вона.

Скріншот (instagram.com/zifaamelu)

Заяви Могильовської про те, що вона завжди її підтримає, Zi Faamelu назвала маніпуляцією і грою слів, і додала, що "як і раніше поважає і дякує за все" експродюсеру.