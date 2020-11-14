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Лікарі виявились безсилими: в оточенні Джигарханяна назвали причину смерті актора

Москва, Субота 14 листопада 2020 15:19
Лікарі виявились безсилими: в оточенні Джигарханяна назвали причину смерті актора
Армен Джигарханян пішов із життя 14 листопада (фото: Армен Джигарханян/facebook.com)
Автор: Styler

Близький друг Армена Джигарханяна розкрив причину смерті актора 

Легендарний актор та режисер Армен Джигарханян помер 14 листопада. Його серце перестало битися через хворобу нирок і набряк організму.

Зі слів співрозмовника ТАСС, точні причини смерті актора має встановити експертиза. Але, відомо, що актор тривалий час хворів і останнім часом лікувався в медзакладі. У червні 2020 року Джигарханян потрапив у важкому стані до лікарні з інсультом.

"Попередньо, причиною смерті Армена Борисовича стала зупинка серця через хворобу нирок і набряку організму на тлі інших хронічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Близький друг актора Артур Согомонян у розмові з "РЕН ТВ" сказав, що в організмі актора почалися незворотні процеси і лікарі були вже безсилими.

"Для мистецтва, для країни це дійсно ціла епоха. Якщо подивитися на роботи Армена Борисовича, яких просто незліченна кількість, видно все життя країни за останні 50 років. Нещодавно відзначали 65 років його творчої діяльності. Скільки всього зробив, він був великою людиною, дуже багато працював", - додав Согомонян.

Нагадаємо, вранці 14 листопада стало відомо, що у Москві помер Армен Джигарханян. Актор пішов із життя у віці 85 років.

Також очікується, що прощання з артистом відбудеться 17 листопада в Московському драматичному театрі, яким керував Джигарханян

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