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Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина

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П'ятниця 28 січня 2022 22:34
Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Styler

Маша Єфросиніна - відповідальна і любляча мама. Вона душі не чує в доньці Нані і синові Саші. Одного разу ведуча мало не втратила дочку, яка отримала серйозну травму під час катання на лижах. Ведуча завжди страшно переживає за дітей. Але рідко ділиться своїми тривогами з шанувальниками.

В Instagram-stories Маша розмістила відео з лікарняній палаті. Виявилося, що її син Олександр захворів.

"Не дуже люблю афішувати проблеми зі здоров'ям мої або моїх дітей. Але і прикидатися, що ми сім'я, в якій ніхто не хворіє і нічого не відбувається – це безглуздо", - висловилася Єфросиніна на камеру.

Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина

Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)

У подробиці вона вирішила не вдаватися, але заспокоїла підписників. Заявивши, що Саша проходить планове лікування.

"Нічого страшного. Все добре. Синові зараз дещо планово лікуємо", - запевнила телеведуча.

Маша зазначила, що записує відео не в звичному для глядачів стані, а "з серцем мами, що виривається від хвилювання, поки чекає дитину з процедури".

Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)

До слова, син Віктора Павліка та Катерини Репяхової Міша теж захворів, чим стурбував батьків. Малюкові зробили тест на COVID-19, але він виявився негативним, хоч дитина сильно кашляла і хрипіла.

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Маша Єфросиніна
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