Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: нові подробиці

Анастасія Заворотнюк йде на поправку. Про це твердять всі її знайомі та друзі. При цьому російський музичний продюсер Йосип Пригожин заявив, що не проти допомогти актрисі, якщо в цьому є необхідність.

Йосип Пригожин хоче очолити фонд підтримки артистів і готовий працювати в даному напрямку абсолютно безкоштовно. Про це продюсер заявив в інтерв'ю виданню "Співрозмовник".

Пригожин хоче представляти інтереси молодих починаючих артистів і творчих людей, які вийшли на пенсію і потребують допомоги. Він припускає, що в такий фонд могли б вкластися і артисти, і композитори, і блогери.

"Ми домовилися б, наприклад, збиратися раз на два тижні в якомусь залі або організовувати конференції в онлайн-режимі. Наприклад, наш фонд, скинувшись певною сумою, підтримав би Настю Заворотнюк. Раніше багатьом артистам допомагав Йосип Кобзон, але зараз такої людини, як він, немає. Якщо в індустрії мені довірять місію створити організацію допомоги творчим людям, я із задоволенням на себе її візьму!", - прокоментував продюсер.

Якісь нові дані про артистку немає. Родичі, як і раніше, воліють мовчати і не розповсюджуватися про стан здоров'я Заворотнюк. Однак є припущення, що з артисткою все добре і вона давно знаходиться вдома під наглядом люблячого чоловіка.

Нагадаємо, що зоряна сусідка Заворотнюк Наташа Корольова розповіла про стан актриси.

Ми писали, що Чернишов вперше розповів про стан Заворотнюк.