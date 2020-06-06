Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: новые подробности

Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Об этом твердят все ее знакомые и друзья. При этом российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не против помочь актрисе, если в этом есть необходимость.

Иосиф Пригожин хочет возглавить фонд поддержки артистов и готов работать в данном направлении абсолютно бесплатно. Об этом продюсер заявил в интервью изданию "Собеседник".

Пригожин хочет представлять интересы молодых начинающих артистов и творческих людей, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи. Он предполагает, что в такой фонд могли бы вложиться и артисты, и композиторы, и блогеры.

"Мы бы договорились, например, собираться раз в две недели в каком-то зале или организовывать конференции в онлайн-режиме. Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет. Если в индустрии мне доверят миссию создать организацию помощи творческим людям, я с удовольствием на себя ее возьму!", - прокомментировал продюсер.

Каких-то новых сведений об артистке нет. Родственники по-прежнему предпочитают молчать и не распространяться о состоянии здоровья Заворотнюк. Однако есть предположения, что с артисткой все хорошо и она давно находится дома под присмотром любящего супруга.

Напомним, что звездная соседка Заворотнюк Наташа Королева рассказала о состоянии актрисы.

Мы писали, что Чернышев впервые рассказал о состоянии Заворотнюк.