"Ви у мене ще отримаєте": дружина Ступки "наїхала" на МАУ

Фото: (instagram.com/polinalogunova)

Поліна Логунова розкритикувала флагманську авіакомпанію

Популярна ведуча і дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка раніше показала фото в образі Снігової Королеви, розкритикувала флагманську авіакомпанію МАУ. Вона зазначила жахливе обслуговування і сказала, що більше ніколи не скористається послугами цієї авіакомпанії. Про це дівчина повідомила в Instagram.

Повертаючись з Італії додому, Логунова вирішила поділитися своїми враженнями від поїздки, яка видалася для дівчини напруженою і перенасиченою.

"Спасибі авіалініям і компанії МАУ за розбиту валізу. Щоб я ще хоч раз з вами полетіла, та йди воно пропадом, а ви у мене ще отримаєте. Також дякую за дику спеку на борту, від чого у мене почалися напади паніки, благо дракон всередині мене виявився сильнішим і зміг придушити все, але... я з дитиною на руках... Що тут скажеш - МАУ!" - обурюється Логунова.

Також дівчина зазначила, що ні за які гроші не погодилася б рекламувати цю авіакомпанію, оскільки вважає її недбалою і недобросовісною у виконанні своїх обов'язків.

Скріншот поста: (instagram.com/polinalogunova)

"Летіли нещодавно теж з МАУ, холодно так на борту було, що теж паніка накривала. З крайності в крайність", - прокоментував користувач мережі, зазначивши, що у МАУ є проблеми в плані обслуговування.

Скріншот коментаря: (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, що дружина Ступки розповіла, що не варто робити на корпоративах. Дівчина нагадала фоловерам правила хорошого тону, а також дала цінні рекомендації по вживанню спиртних напоїв.

Раніше Поліна Логунова поділилася рецептом корисного і смачного десерту "Рафаелло" з натуральних інгредієнтів.

Також Логунова розповіла, чому вона з задоволенням приділяє час спорту і назвала переваги такого проведення часу.