"Вы у меня еще выхватите": жена Ступки "наехала" на МАУ

Фото: (instagram.com/polinalogunova)

Полина Логунова раскритиковала флагманскую авиакомпанию

Популярная ведущая и супруга Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая ранее показала фото в образе Снежной Королевы, раскритиковала флагманскую авиакомпанию МАУ. Она отметила ужасное обслуживание и сказала, что более никогда не воспользуется услугами данной авиакомпании. Об этом девушка сообщила в Instagram.

Возвращаясь с Италии домой, Логунова решила поделиться своими впечатлениями от поездки, которая выдалась для девушки напряжённой и перенасыщенной.

"Спасибо авиалиниям и компании МАУ за разбитый чемодан. Чтоб я ещё хоть раз с вами полетела, да провались оно пропадом, а вы у меня ещё выхватите. Также спасибо за дикую жару на борту, от чего у меня начались приступы паники, благо дракон внутри меня оказался сильней и смог подавить все, но... я с ребёнком на руках... Что тут скажешь - МАУ!" - негодует Логунова.

Также девушка отметила, что ни за какие деньги не согласилась бы рекламировать данную авиакомпанию, поскольку считает ее небрежной и недобросовестной в выполнении своих обязанностей.

Скриншот поста: (instagram.com/polinalogunova)

"Летели недавно тоже с МАУ, холодина такая на борту была, что тоже паника накрывала. Из крайности в крайность", - прокомментировал пользователь сети, отметив, что у МАУ есть проблемы в плане обслуживания.

Скриншот комментария: (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, что жена Ступки рассказала, что не стоит делать на корпоративе. Девушка напомнила фолловерам правила хорошего тона, а также дала ценные рекомендации по употреблению спиртных напитков.

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