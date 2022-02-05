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Не вийду звідси, а виповзу: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина поскаржилася на нові проблеми в лікарні

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Субота 05 лютого 2022 16:49
Не вийду звідси, а виповзу: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина поскаржилася на нові проблеми в лікарні Фото: Дружина Романа Сасанчина поскаржилася на погіршення самопочуття ( instagram.com/annavi_i)
Автор: Styler

Дружина переможця "Голосу країни" і "Голосу. Діти" Романа Сасанчина, Іванна з місячною донькою Елізабет потрапила до стаціонару тернопільської лікарні з коронавірусом. Спочатку захворіли молоді батьки, а потім вже і малеча. Дівчина нарікала на те, що у палаті немає належних умов і шкодувала, що викликала швидку і лягла в лікарню з немовлям.

В Instagram Stories Іванна розповіла, як йдуть у неї справи через пару днів після госпіталізації.

Дружина співака поскаржилася на погане самопочуття. До того ж, молода мама дуже втомилася, адже її маленька донечка не спить кілька ночей і плаче.

"У мене вчора почав дуже боліти живіт, а сьогодні вже так болить, що не витримую. Малятко з рук не злазить вже третю ніч, ходимо по палаті туди-сюди. Сподіваюся, що сьогодні зможуть відпустити додому. Якщо сьогодні ще й весь день і вечір на руках буде, то я точно звідси не вийду, а виповзу", - написала Іванна.

Не вийду звідси, а виповзу: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина поскаржилася на нові проблеми в лікарні

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Також вона розповіла про складну ніч з Елізабет. "Вчора всю ніч ходила по палаті, заколисувала дитину. Коли я сідала, вона прокидалася і починала кричати, тому ми всю ніч "гойдалися", - розповіла молода мама.

До слова, днями Роман, відповідаючи на питання підписників, зазначив, що пара хоче ще дітей, але поки молодим батькам складно з маленькою донечкою, і з питанням поповнення в сімействі вони точно почекають.

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Голос країни Роман Сасанчин
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