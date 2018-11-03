"Я була в абсолютному розпачі": дружина Оззі Осборна ледь не вбила чоловіка, намагаючись дізнатися про його коханок

Фото: (instagram.com/sharonosbourne)

Дружина легендарного рокера перебувала у відчаї, коли дізналася про сексуальну залежність артиста

Нещодавно Шерон Осборон розповіла шокуючу правду про стосунки з легендарним музикантом. За її словами, чоловік їй зраджував і дізналася вона про це незвичайним способом. Жінка зізналася, що в 2016 році підсипала снодійне в напій своєму чоловікові, щоб дізнатися про те, з ким він їй зраджував. Про це розповідає видання The Sun.

"Я була в абсолютному розпачі. Він надіслав мені лист, який призначався одній з його коханок", – згадала Осборн.

66-річна дружина рок-музиканта зізналася, що була розбита, прочитавши електронну пошту чоловіка, і вирішила розв'язати йому язика досить незвичайним способом. За словами Шерон, вона дочекалася, поки музикант не впаде в напівсон, після чого вивідала у нього всі секрети.

"Він взяв свої таблетки для сну. А я підсипала ще дві додаткові в його напій і дізналася про все. Він би ніколи б просто так не розповів мені правду. Йому було соромно, страшно. Я знала, як довго це тривало і з ким", - розповіла жінка.

Слід нагадати, що більше двох таблеток снодійного можуть привести до несподіваних наслідків і навіть зупинку серця.

Після викриття Оззі пообіцяв дружині, що кине коханку, і вона вирішила йому повірити. Однак через півроку Шерон з'ясувала, що він їй брехав і зазначила, що той визнав свою залежність від сексу. Однак як би там не було, пара, яка одружилася в 1982 році, до цих пір разом. Правда Шерон заявляє, що незважаючи на те, що вона з Оззі, вона йому не довіряє.

Нагадаємо, що Оззі Озборна екстрено прооперували.

До цього повідомлялося, що легендарна рок-група Black Sabbath припинить своє існування.

Відео: (video.rbc.ua)