"Я была в абсолютном отчаянии": жена Оззи Осборна едва не убила мужа, пытаясь узнать о его любовницах

Фото: (instagram.com/sharonosbourne)

Супруга легендарного рокера находилась в отчаянии, когда узнала о сексуальной зависимости артиста

Недавно Шэрон Осборон рассказала шокирующую правду об отношениях с легендарным музыкантом. По ее словам, муж ей изменял и узнала она об этом необычным способом. Женщина призналась, что в 2016 году подсыпала снотворное в напиток своему мужу, чтобы узнать о том, с кем он ей изменял. Об этом рассказывает издание The Sun.

"Я была в абсолютном отчаянии. Он отправил мне письмо, которое предназначалось одной из его любовниц", – вспомнила Осборн.

66-летняя жена рок-музыканта призналась, что была разбита, прочитав электронную почту мужа, и решила развязать ему язык довольно необычным способом. По словам Шэрон, она дождалась, пока музыкант не упадет в полудрему, после чего выведала у него все секреты.

"Он принял свои таблетки для сна. А я подсыпала еще две дополнительные в его напиток и узнала все. Он бы никогда бы просто так не рассказал мне правду. Ему было стыдно, страшно. Я знала, как долго это продолжалось и с кем", - рассказала женщина.

Следует напомнить, что более двух таблеток снотворного могут привести к неожиданным последствиям и даже остановке сердца.

После разоблачения Оззи пообещал жене, что бросит любовницу, и она решила ему поверить. Однако через полгода Шэрон выяснила, что он ей врал и отметила, что тот признал свою зависимость от секса. Однако как бы там ни было, пара, которая поженилась в 1982 году, до сих пор вместе. Правда Шэрон заявляет, что несмотря на то, что она с Оззи, она ему не доверяет.

Напомним, что Оззи Озборна экстренно прооперировали.

До этого сообщалось, что легендарная рок-группа Black Sabbath прекратит свое существование.

Видео: (video.rbc.ua)