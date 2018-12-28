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"Я маю образу": Дзідзьо зробив заяву

STYLERПерсона    28.12.2018 - 14:20

Відео: YouTube/ТСН

Співак і актор Дзидзьо, якого побили в Києві, зробив першу заяву після інциденту. Під час спілкування з журналістами Михайло Хома розповів, що його вдарили по обличчю два рази. Це незважаючи на те, що один з ініціаторів конфлікту - Михайло Мєшков, просив своїх спільників не чіпати співака.

"Перший чоловік б'є мене в обличчя. Потім другий чоловік сказав: "Ще раз таке трапиться..." і вдарив теж. Вони побачили камеру і почали всі з Мєшковим тікати. Вони сіли в три машини - два джипа чорних Mercedes і Toyota Camry - і поїхали", - розповів артист.

&quot;Я маю образу&quot;: Дзідзьо зробив заяву

Скріншот

Дзідзьо заявив, що він відчуває себе впевнено, але у нього "є невелика образа". Михайло також хоче в законному порядку відстоювати свої інтереси щодо цього інциденту.

"Я хочу проговорити це. Я хочу розповісти, що є така проблема в Україні... Є закон. Я хочу, щоб мене за законом захистили в моїй країні. Я хочу довести, що в Україні є правосуддя!" - сказав він.

 

Співак DZIDZIO прокоментував напад невідомих

Опубліковано Інформатор Київ П'ятниця, 28 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Раніше ми писали про те, що нападник на Дзідзьо погрожував митцю неодноразово.

Нагадаємо, що побиття артиста прокоментували в правоохоронних органах. У поліції, зокрема, сказали, що поки не відомо, чи буде Дзідзьо писати заяву про напад.

Побиття Дзідзьо: нападник погрожував артисту неодноразово Оголошено план "перехоплення": у поліції прокоментували побиття Дзідзьо
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