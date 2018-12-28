ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Я маю образу": Дзидзьо сделал заявление

STYLERПерсона    28.12.2018 - 14:20

Видео: YouTube/ТСН

Певец и актер Дзидзьо, которого избили в Киеве, сделал первое заявление после инцидента. Во время общения с журналистами Михаил Хома рассказал, что его ударили по лицу два раза. Это несмотря на то, что один из инициаторов конфликта - Михаил Мешков, просил своих подельников не трогать певца.

"Первый человек бьет меня в лицо. Потом второй человек сказал: "Еще раз такое случится..." и ударил тоже. Они увидели камеру и начали все с Мешковым убегать. Они сели в три машины - два джипа черных Mercedes и Toyota Camry - и уехали", - рассказал артист.

&quot;Я маю образу&quot;: Дзидзьо сделал заявление

Скриншот

Дзидзьо заявил, он чувствует себя уверенно, но у него "есть небольшая обида". Михаил также хочет в законном порядке отстаивать свои интересы по этому инциденту.

"Я хочу проговорить это. Я хочу рассказать, что есть такая проблема в Украине... Есть закон. Я хочу, чтобы меня по закону защитили в моей стране. Я хочу доказать, что в Украине есть правосудие!" - сказал он.

 

Певец DZIDZIO прокомментировал нападение неизвестных

Опубліковано Информатор Киев Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Ранее мы писали о том, что нападавший на Дзидзьо угрожал артисту неоднократно.

Напомним, что избиение артиста прокомментировали в правоохранительных органах. В полиции, в частности, сказали, что пока не известно, будет ли Дзидзьо писать заявление о нападении. 

Избиение Дзидзьо: нападавший угрожал артисту неоднократно Объявлен план "перехват": в полиции прокомментировали избиение Дзидзьо
Новости Украины DZIDZIO
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь