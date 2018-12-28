"Я маю образу": Дзидзьо сделал заявление

Видео: YouTube/ТСН

Певец и актер Дзидзьо, которого избили в Киеве, сделал первое заявление после инцидента. Во время общения с журналистами Михаил Хома рассказал, что его ударили по лицу два раза. Это несмотря на то, что один из инициаторов конфликта - Михаил Мешков, просил своих подельников не трогать певца.

"Первый человек бьет меня в лицо. Потом второй человек сказал: "Еще раз такое случится..." и ударил тоже. Они увидели камеру и начали все с Мешковым убегать. Они сели в три машины - два джипа черных Mercedes и Toyota Camry - и уехали", - рассказал артист.

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Дзидзьо заявил, он чувствует себя уверенно, но у него "есть небольшая обида". Михаил также хочет в законном порядке отстаивать свои интересы по этому инциденту.

"Я хочу проговорить это. Я хочу рассказать, что есть такая проблема в Украине... Есть закон. Я хочу, чтобы меня по закону защитили в моей стране. Я хочу доказать, что в Украине есть правосудие!" - сказал он.

Певец DZIDZIO прокомментировал нападение неизвестных Опубліковано Информатор Киев Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Ранее мы писали о том, что нападавший на Дзидзьо угрожал артисту неоднократно.

Напомним, что избиение артиста прокомментировали в правоохранительных органах. В полиции, в частности, сказали, что пока не известно, будет ли Дзидзьо писать заявление о нападении.