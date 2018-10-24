"Я нікого не ображав": Влад Яма висловив свою думку про конфлікт з Лесею Нікітюк

Фото: Колаж РБК-Україна

Танцюрист стверджує, що у нього не було мети образити учасницю

Відео: YouTube/Люкс ФМ)

Під час одного з ефірів "Танці з зірками", після виступу Лесі Никитюк і Максима Єжова Влад Яма зухвало висловився на адресу популярної ведучої. На шоу "Слава+" хореограф більш детально розповів про конфлікт з Лесею Нікітюк, зазначивши, що дівчина його неправильно зрозуміла. Відповідний ролик можна переглянути на YouTube.

Відомий хореограф став гостем шоу, де ведучий вирішив поцікавитися у Влада, навіщо він образив Лесю під час одного з ефірів. На що танцюрист сказав, що своєю порадою хотів лише допомогти, але, ні в якому разі не викликати злість чи образу.

Скріншот відео: YouTube/Люкс ФМ)

"Я нікого не ображав. Я здогадуюся, що, може бути, багато хто не розуміє значення виразу "закривати ноги". В цьому немає нічого образливого, і, не дай бог, вульгарного, як мені хтось недавно сказав. Закривати ноги - це значить за допомогою одного коліна прикривати інше", - прокоментував Влад.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як виглядав в юності. На знімках у Влада Ями густа розкішна шевелюра і природна форма брів. На трьох з шести знімків артист зображений без волосся.

Ми писали, що Влад Яма розповів, про який подарунок мріє на день народження. Крім того, суддя нового сезону "Танців з зірками" розповів, що завжди дуже хвилюється перед ефірами, тому що це для нього щось особливе.

А також про те, що Влад Яма відповів на грубість Лесі Никитюк. Танцюрист сказав: "Я на цьому шоу, щоб говорити правду, і не тільки вихваляти наших учасників просто за їх присутність на паркеті. Я за те, щоб оцінювати їх роботу і прогрес.

Відео: Танці з зірками 2018 - офіційна презентація