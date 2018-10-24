"Я никого не обижал": Влад Яма высказал свое мнение о конфликте с Лесей Никитюк

Фото: Коллаж РБК-Украина

Танцор утверждает, что у него не было цели оскорбить участницу

Видео: (YouTube/Люкс ФМ)

Во время одного из эфиров "Танцы со звездами", после выступления Леси Никитюк и Максима Ежова Влад Яма дерзко высказался в адрес популярной ведущей. На шоу "Слава+" хореограф более подробно рассказал о конфликте с Лесей Никитюк, отметив, что девушка его неправильно поняла. Соответствующий ролик можно просмотреть на YouTube.

Известный хореограф стал гостем шоу, где ведущий решил поинтересоваться у Влада, зачем он обидел Лесю во время одного из эфиров. На что танцор сказал, что своим советом хотел лишь помочь, но, ни в коем случае, не вызвать злость или обиду.

Скриншот видео: (YouTube/Люкс ФМ)

"Я никого не обижал. Я догадываюсь, что, может быть, многие не понимают значение выражения "закрывать ноги". В этом нет ничего обидного, и, не дай бог, пошлого, как мне кто-то недавно сказал. Закрывать ноги - это значит с помощью одного колена прикрывать другое", - прокомментировал Влад.

Напомним, что Влад Яма показал, как выглядел в юности. На снимках у Влада Ямы видна густая роскошная шевелюра и естественная форма бровей. На трех из шести снимков артист изображен без волос.

Мы писали, что Влад Яма рассказал, о каком подарке мечтает на день рождения. Кроме того, судья нового сезона "Танцев со звездами" рассказал, что всегда очень волнуется перед эфирами, потому что это для него что-то особенное.

А также о том, что Влад Яма ответил на грубость Леси Никитюк. Танцор сказал: "Я на этом шоу, чтобы говорить правду, и не только восхвалять наших участников просто за их присутствие на паркете. Я за то, чтобы оценивать их работу и прогресс.

Видео: Танці з зірками 2018 - официальная презентация