"Я зрадила сім'ю": Повалій дала відверте інтерв'ю на російському каналі

Народна артистка України Таїсія Повалій стала гостею програми "Доля людини з Борисом Корчевниковым" на телеканалі "Росія 1".

У відвертому інтерв'ю екс-нардеп від "Партії регіонів" розповіла, як зрадила сім'ю і пішла від першого чоловіка, Володимира Повалія, з яким виховувала спільного сина Дениса. При чому хлопчик тоді дуже важко пережив новину про розлучення батьків.

"Я зрадила свою сім'ю. Від любові мені знесло голову, і я нічого не могла з собою вдіяти", - зізналася Повалій ведучому.

53-річна зірка також зазначила, що кожен раз, коли вона згадує про розставання з першим чоловіком, на очі навертаються сльози, і вона не особливо любить обговорювати цю тему.

"Я ніколи не думала, що зможу ще так полюбити", - сказала Повалій про закоханість у Ігоря Ліхуту, який є її нинішнім чоловіком.

Зазначимо, що з першим чоловіком Повалій познайомилася ще будучи студенткою - у 17 років. Пара почала жити разом. Через 11 років, коли співачці виповнилося 28, вона зустріла Ігоря Ліхуту.

До речі, у мережі бурхливо відреагували на поїздку Повалій в РФ.

До цього ми писали, що опальна Повалій станцювала на зйомках у Києві.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій розповіла про сумному досвіді після уколів ботоксу.

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Відео: (video.rbc.ua)