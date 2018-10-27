''Я предала семью'': Повалий дала откровенное интервью на российском канале

Народная артистка Украины Таисия Повалий стала гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

В откровенном интервью экс-нардеп от "Партии регионов" рассказала, как предала семью и ушла от первого мужа, Владимира Повалия, с которым воспитывала совместного сына Дениса. При чем мальчик тогда очень тяжело пережил новость о разводе родителей.

"Я предала свою семью. От любви мне снесло голову, и я ничего не могла с собой поделать", - призналась Повалий ведущему.

53-летняя звезда также отметила, что каждый раз, когда она вспоминает о расставании с первым супругом, на глаза наворачиваются слезы, и она не особо любит обсуждать эту тему.

"Я никогда не думала, что смогу еще так полюбить", - сказала Повалий о влюбленности в Игоря Лихуту, который является ее нынешним мужем.

Отметим, что с первым супругом Повалий познакомилась еще будучи студенткой - в 17 лет. Пара начала жить вместе. Спустя 11 лет, когда певице исполнилось 28, она встретила Игоря Лихуту.

Кстати, в сети бурно отреагировали на поездку Повалий в РФ.

До этого мы писали, что опальная Повалий станцевала на съемках в Киеве.

Напомним, ранее Таисия Повалий рассказала о печальном опыте после уколов ботокса.

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Видео: (video.rbc.ua)