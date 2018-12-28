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Заінтригував: Маколей Калкін планує офіційно змінити ім'я

STYLERПерсона    28.12.2018 - 16:34
Заінтригував: Маколей Калкін планує офіційно змінити ім'я
Колаж РБК-Україна

Актор фільму"Один вдома" вважає, що його середнє ім'я - Карсон - звучить дивно

Американський актор і музикант Маколей Калкін, який повторив культові сцени з фільму "Один вдома", заявив про своє бажання офіційно змінити ім'я. Про це повідомляє інформаційний портал Entertainment Weekly.

У листопаді цього року знаменитий актор поскаржився своїм шанувальникам на те, що його дратує середнє ім'я - Карсон. Щоб назавжди позбутися від нього, Калкін планує змінити ім'я в 2019 році.

Раніше він запропонував користувачам мережі допомогти йому з вибором нового імені і влаштував голосування, яке в подальшому повинно було вирішити долю американського актора.

Заінтригував: Маколей Калкін планує офіційно змінити ім'яФото: (instagram.com/culkamania)

Так, з великим відривом переміг варіант "Маколей Калкін". За нього проголосували більше 60 тисяч чоловік. Актор планує стримати слово і з 2019 року в документах актора буде зазначено "Маколей Маколей Калкін Калкін".

Нагадаємо, що відомий британський актор Кіт Харінгтон, більш відомий як Джон Сноу, близько 8 років тому успішно пройшов кастинг на роль головного героя культового серіалу "Гра престолів". Universal Pictures вирішила показати відео з кастингу.

Ми писали, що донька Майкла Джексона підробляє у Маколея Калкіна. 18-річна дочка поп-короля музики Майкла Джексона Періс розповіла, що підробляє у актора тим, що фарбує йому нігті.

Ми повідомляли, що Маколей Калкін повернувся на екран у ролі Кевіна з "Один вдома". Саме змужнілого Кевіна і зіграв 35-річний актор. Він працює таксистом в Чикаго. Але найсмішніше, що водити він не вміє. Тому пасажир пересідає за кермо. А тим часом змужнілий Кевін ділиться з ним своєю історією.

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