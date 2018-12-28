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Заинтриговал: Маколей Калкин планирует официально сменить имя

STYLERПерсона    28.12.2018 - 16:34
Заинтриговал: Маколей Калкин планирует официально сменить имя
Коллаж РБК-Украина

Актер фильма"Один дома" считает, что его среднее имя - Карсон - звучит глупо

Американский актёр и музыкант Маколей Калкин, который повторил культовые сцены из фильма "Один дома", заявил о своем желании официально сменить имя. Об этом сообщает информационный портал Entertainment Weekly.

В ноябре этого года знаменитый актер пожаловался своим поклонникам на то, что его раздражает среднее имя - Карсон. Чтобы навсегда избавиться от него, Калкин планирует сменить имя в 2019 году.

Ранее он предложил пользователям сети помочь ему с выбором нового имени и устроил голосование, которое в дальнейшем должно было решить судьбу американского актера.

Заинтриговал: Маколей Калкин планирует официально сменить имяФото: (instagram.com/culkamania)

Так, с большим разрывом победил вариант "Маколей Калкин". За него проголосовали более 60 тысяч человек. Актер планирует сдержать слово и с 2019 года в документах актера будет указано "Маколей Маколей Калкин Калкин".

Напомним, что известный британский актер Кит Харингтон, более известный как Джон Сноу, около 8 лет назад успешно прошел кастинг на роль главного героя культового сериала "Игра престолов". Universal Pictures решила показать видео с кастинга.

Мы писали, что дочка Майкла Джексона подрабатывает у Маколея Калкина. 18-летняя дочь поп-короля музыки Майкла Джексона Пэрис рассказала, что подрабатывает у актера тем, что красит ему ногти.

Мы сообщали, что Маколей Калкин вернулся на экран в роли Кевина из "Один дома". Именно повзрослевшего Кевина и сыграл 35-летний актер. Он работает таксистом в Чикаго. Но самое смешное, что водить он не умеет. Поэтому пассажир пересаживается за руль. А тем временем возмужавший Кевин делится с ним своей историей.

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