ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заступник голови Нацполіції прийшов до Філарета: що сталося

STYLERПерсони    20.04.2019 - 14:37
Заступник голови Нацполіції прийшов до Філарета: що сталося
В'ячеслав Аброськін прийшов до Філарета – названа причина зустрічі (Колаж РБК-Україна)

В'ячеслав Аброськін прийшов до Філарета у своїй День народження

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у свій день народження зустрівся з Патріархом Філаретом. Під час зустрічі вони обговорили війну на Донбасі, а також обмінялися взаємними подарунками. Про це В'ячеслав Аброськін розповів у своєму Facebook.

Аброськін заявив, що зустріч з Філаретом не була випадковою.

"Сьогодні мав честь спілкування з Патріархом Філаретом. Ця зустріч дійсно послана мені Богом в мій день народження. Отримав подарунок від Святійшого Філарета - Біблію, яку він особисто перекладав з грецької на українську мову, до речі, будучи хворим", - зазначив Аброськін.

 

В'ячеслав Аброськін прийшов до Філарета – названа причина зустрічі (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Заступник голови Національної поліції України також розповів, що у нього був подарунок для Філарета: фотогафия, зроблена в Авдіївці особисто Аброськіним.

"Від себе, в свою чергу, я подарував фотографію, яку я зробив 25 травня 2017 відразу після обстрілу російськими терористами в Авдіївці, коли людина у віці сиділа на руїнах власного будинку зі сльозами на очах і була у розпачі, що їй робити далі. Такий день - з вірою в серці і думками про Донецьку область", - підсумував Аброськін.

Нагадаємо, що Філарет закликав голосувати за збереження держави.

Також ми розповідали, що Епіфаній написав вірш для унікальної Біблії.

Раніше ми писали, що Філарет впевнений у швидкій перемозі України над Росією.

Приймемо як брата: Філарет висловився про Онуфрія Філарет різко висловився про статут ПЦУ: в чому причина
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України В'ячеслав Аброськін
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся