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Епіфаній написав вірш для унікальної біблії (фото)

STYLERЖиття    05.04.2019 - 18:25
Епіфаній написав вірш для унікальної біблії (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Епіфаній долучився до написання унікальної рукописної Біблії

Голова ПЦУ Епіфаній долучився до проекту Всеукраїнського переписування Біблії. Предстоятель Єдиної помісної автокефальної правосланої церкви власноруч написав на сторінках унікального рукопису вірш зі священного писання, передали у прес-службі ПЦУ.

Даний проект був ініційований Українським Біблійним Товариством та стартував 2 червня 2018 року. За задумом організаторів, книгу сформують зі сторінок, які заповнюються християнами з усіх куточків країни.

Тепер у майбутній рукописній біблії буде текст, написаний рукою митрополита Київського і всієї України Єпіфанія.

"Майже у кожного є священне писання, але, більшість, на жаль, лише мають вдома Книгу книг, але не втілюють в життя істини, дані нам Богом, Який прийшов, втілився, був одним серед нас", - зазначив він.

Епіфаній також нагадав, що біблія є тим джерелом знань, який дає відповіді на будь-які питання сьогодення.

Предстоятель ПЦУ додав, що почесний патріарх Філарет раніше багато зробив для того, щоб великим тиражем була видана біблія українською мовою.

 

Фото: pomisna.info

Зазначимо, що проект Всеукраїнського переписування Біблії внесений до Національного реєстру рекордів України і номінований на світовий рекорд. Як очікується, в цілому до створення цієї біблії долучаться понад 30 тисяч учасників.

Як повідомлялося раніше, митрополит Епіфаній виступив за створення глобального Національного пантеону пам'яті із собором та музейним комплексом на честь героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Також ми писали про те, що 31 березня Епіфаній проголосував на виборах президента 2019 і зауважив, що Україна перебуває у стані війни, а тому важливо зробити правильний вибір, щоб уникнути негативних наслідків у майбутньому.

Нагадаємо, що учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію томосу, яка зберігатиметься на станції "Академік Вернадський".

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