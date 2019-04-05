Епифаний написал стих для уникальной Библии (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Епифаний присоединился к написанию уникальной рукописной Библии

Глава ПЦУ Епифаний присоединился к проекту Всеукраинского переписывания Библии. Предстоятель Единой поместной автокефальной правосланой церкви собственноручно написал на страницах уникальной рукописи стихотворение из священного писания, передали в пресс-службе ПЦУ.

Данный проект был инициирован Украинским Библейским Обществом и стартовал 2 июня 2018 года. Согласно задуму организаторов, книгу сформируют из страниц, которые заполняются христианами со всех уголков страны.

Теперь в будущей рукописной библии будет текст, написанный рукой митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

"Почти у каждого есть священное писание, но большинство, к сожалению, только имеют дома Книгу книг, но не воплощают в жизнь истины, данные нам Богом, который пришел, воплотился, был одним среди нас", - отметил он.

Епифаний также напомнил, что библия является тем источником знаний, который дает ответы на любые вопросы настоящего.

Предстоятель ПЦУ добавил, что почетный патриарх Филарет ранее много сделал для того, чтобы большим тиражом была издана библия на украинском языке.

Фото: pomisna.info

Отметим, что проект Всеукраинского переписывания Библии внесен в Национальный реестр рекордов Украины и номинирован на мировой рекорд. Как ожидается, в целом к ​​созданию этой библии присоединятся более 30 тысяч участников.

Как сообщалось ранее, митрополит Епифаний выступил за создание глобального Национального пантеона памяти с собором и музейным комплексом в честь героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину.

Также мы писали о том, что 31 марта Епифаний проголосовал на выборах президента 2019 и подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, а потому важно сделать правильный выбор, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем.

Напомним, что участникам украинской экспедиции в Антарктиде передадут копию томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский".