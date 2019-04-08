Заборонена в Україні зірка потрапила в лікарню: що трапилося

Заборонена в Україні зірка Настя Івлєєва попала у лікарню з переломом. Дівчина пошкодила великий палець на лівій руці. Фотографію загіпсованої кисті вона показала у Instagram-stories, передають росЗМІ.

Ще недавно по інтернету ходили чутки про те, що Івлєєва вживає наркотики, через що кілька разів зривалися зйомки "Туристичної поліції". Мовляв, серіал не вдалося зняти вчасно через те, що Івлєєва постійно пропадає та затримує випуски програми.

Проте гендиректор телеканалу "П'ятниця!" Микола Картозія заступився за артистку і заявив, що Настя всі трудові зобов'язання виконує в строк, а дана інформація є дурною вигадкою.

Фото: (instagram.com/_agentgirl)

Як тільки розібралися з однією проблемою - трапилася нова неприємність: дівчина була доставлена до травмпункту з переломом. Коментувати дану ситуацію вона не стала.

Треба зазначити, що Настя Івлєєва вже не перша зірка, що з подібною травмою потрапила до лікаря. Нещодавно з переломом потрапив у лікарню Діма Білан, через що йому навіть довелося скасувати кілька концертів.

Нагадаємо, що Майкл Щур епічно потроллив Івлєєву. Блогерша та тревел-ведуча розповіла Дудю в інтерв'ю про розмір чоловічого достоїнства, який вона вважає неприпустимим. Це й стало причиною насмішок.

Ми писали про те, що бойфренда Івлєєвої, скандального російського репера Елджея також витурили з України, правда він таки встиг "зібрати" на концерті в Києві.

А також повідомлялося, що на Івлєєву і Дудя подали у суд, щоб захистити Путіна. Позивача образив вираз блогерши про президента РФ "Ти не за@бався?"