Фанат Путіна чи ображений на "15 см"? Хто подав в суд на Дудя і Івлєєву

Колаж РБК-Україна

У скандалі навколо Дудя і Івлєєвої з'явився новий персонаж

Днями такий собі Артур Альбертович Бєстаєв подав в суд на журналіста Юрія Дудя і телеведучу Анастасію Івлєєву, щоб... захистити Путіна. Росіянин дуже близько сприйняв до серця слова зірки "Орла і Решки" про главу РФ.

Нагадаємо, що в резонансному інтерв'ю на традиційне запитання Дудя "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", дівчина відповіла "Ти не за@бався?". Це і викликало обурення фаната господаря Кремля Бєстаєва.

І Артур Альбертович вирішив не просто написати гнівний пост у соціальній мережі, не тільки скласти петицію з вимогою видалити відеоінтерв'ю, не тільки записати новорічне звернення до Путіна (там ростовчанин каже, що російський гарант "кращий та красунчик"), але й подати в суд на зірок російського ТБ за образу честі, гідності та ділової репутації Путіна

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В результаті, щоправда, петицію підписали аж близько 50 людей, а Міщанський районний суд Москви відхилив безграмотно складений позов чоловіка по стягненню з Дудя і Івлєєвої по 50 млн руб. та й сам Артур Альбертович видалив свої сторінки в соцмережах. А відеоінтерв'ю, яке рознервувало фаната Путіна, тим часом набрало вже понад 21 млн переглядів.

Юрій Дудь і Настя Івлєєва (скріншот)

Але на цьому скандал не закінчився! Зважаючи на те, що російським журналістам не вдалося додзвонитися до Артура Альбертовича, в ЗМІ висунули припущення, що Бєстаєв - це взагалі не людина. Точніше, хтось використовував фейковий аккаунт цього чоловіка, або щоб попсувати нерви Дудю і Івлєєвій, або ж навпаки - попіарити їх (чорний піар - теж піар).

Юрій Дудь (скріншот)

В історію "вляпалися" юристи. Так, правозахисниця Катерина Гордон не виключає того, що ініціатором галасу навколо телезірок став... репер Элджей - нинішній коханий Івлєєвої. Адвокат не виключає, що "безокий" артист міг образитися на подругу за те, що вона публічно обговорила подробиці їхнього інтимного життя і озвучила розмір чоловічого достоїнства співака.

Настя Івлєєва (скріншот)

"Я думаю, найближчим часом з'ясується, що має місце бути жарт, пов'язаний з горезвісним, популярним в мережі діалогом Дудя і Івлєєвої на тему 15 см. Може виявитися, що, наприклад, ображений Елджей подав позов до суду, оскільки його обмовили, у нього зовсім не 15 см. Я впевнена, що там нічого такого, що може спричинити за собою покарання у розмірі 100 млн рублів, абсолютно точно не було. Так що не здивуюся, якщо виявиться, що це домовленість Івлєєвої, Дудя і того чоловіка, який подав позов, образившись, наприклад, на розмір геніталій, згаданих в ефірі", - сказала Гордон в коментарі НСН.

Елджей і Івлєєва (фото: instagram.com/sayonaraboy)

Нагадаємо, раніше Юрія Дудя звинуватили в плагіаті. У мережі розгорівся скандал, в якому через деякий час стався несподіваний поворот.