Скандал становится жарче: Дудь ответил на обвинения в плагиате

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Блогер посоветовал своей обидчице быть внимательнее в общении и работе

В скандале между ведущими российских YouTube-проектов Сашей Франк и Юрием Дудь произошел неожиданный поворот. Ведущий "вДудь" опубликовал резонансный пост на Facebook.

Хронология скандала такова: российская журналистка и телеведущая YouTube-проекта "КиноТест" Саша Франк на своей странице в Facebook обвинила интервьюера Юрия Дудь в воровстве вопросов для интервью с актером Сергеем Буруновым. Также в соцсети она вступила в словесную перепалку с комментатором Александром Лютиковым, который представился как "редактор "вДудь".

После публикации обширного поста самим Юрием Дудь выяснилось, что обвинения в плагиате вопросов для интервью он считает беспочвенными, так как редакция проекта проводит тщательную и кропотливую работу перед каждым интервью. Количество одинаковых вопросов к герою программы, актеру Сергею Бурунову в проектах Саши Франк и Юрия Дудя, по мнению последнего, "равно нулю".

"Александра Франк обвиняет нас в плагиате ("озвучил три четверти моих вопросов"), а публикация расшифровки - самый короткий способ закрыть вопрос. Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0). Что значит "удивительно одинаково прочувствовать натуру героя и сказать об этом одними и теми же словами", я не очень понимаю", - написал блогер на своей странице.

Скриншот с Facebook.(facebook.com/yury.dud)

Тажке Юрий потроллил Сашу Франк за незнание, кто такой Саша Лютиков. Как выяснилось, это известный сетевой провокатор и пранкер.

"Пару часов назад Александра Франк опубликовала еще один пост - на основе переписки с Сашей Лютиковым, который назвал себя редактором "вДудя" (хотя он – к нашему большому сожалению – никогда с нами не работал. Не все в курсе, но Саша Лютиков один из самых виртуозных троллей Facebook, который в разное время выдавал себя за генпродюсера "МатчТВ" или строителя смертоносных пандусов в Балашихе. Проверить это можно было в пару кликов, но Александра не стала этого делать, а просто выбросила скрины переписки с кайфующим Лютиковым", пишет Дюдь.

Скриншот с Facebook.(facebook.com/yury.dud)

В финале поста российский интервьюер дает своей коллеге пару советов: проверять тех, с кем она общается в сети, а главное перепроверять свои личные гипотезы на воровство материала.

Подписчики страницы блогера активно комментируют пост своего кумира:

"Ну подумаешь, захотелось Александре напомнить о своем вью", "Интервью получилось. Бурунов был трогательным. Вопрос про Путина в этот раз был даже лишним, он полностью выпадал из интервью, хотя для Вас это такая же фишка как для Познера финальный вопрос из Пруста... В целом, на мой взгляд одно из лучших Ваших интервью", "Теперь все знают и Франк, и Лютикова, и Бурунова".

Скриншот с Facebook.(facebook.com/yury.dud)

Напоминаем, что интервью Саши Франк - "КиноТест" с Сергеем Буруновым, размещенное на YouTube, посмотрело более 506 тысяч пользователей. Появилось оно 12 января 2018 года.

Видео: YouTube/КиноТест Автор/Режиссер Саша Франк

Интервью "вДудь" с этим же актером увидело свет 5 декабря 2018 года и его кликнули уже более 3 миллионов пользователей.

Видео: YouTube/вДудь

Ранее непобеждимый украинский боксер-профессионал Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.

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