"Мне вообще пофиг": Усик ответил хейтерам (видео)

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом. Об этом спортсмен заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале.

На критику со стороны недоброжелателей Александр Усик реагирует спокойно, утверждая, что ему совершенно безразлично на сплетни и домыслы со стороны незнакомых людей.

"Кто такой сепаратист? Это предатель какой-то, да? Вообще не обращаю на это внимания. По двум, может быть, причинам. Во-первых, мне вообще пофиг, кто что-то там на меня говорит. Вот я знаю, что мне надо делать, я знаю свой круг общения, я знаю, кто меня поддерживает, я знаю, кто за меня", - говорит боксер.

Скриншот видео: (YouTube/USYK17)

Также Усик утверждает, что люди нередко пытаются задеть словом и вывести его из равновесия. Однако спортсмен воспитан иначе и считает, что на все нужно смотреть положительно.

"А второе – это сущность людей, они хотят задеть словом, они хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал. Но меня вера с детства учит, Евангелие, Библия, что, ну нельзя, отвечать на зло злом", – сказал он.

Мы писали, что Гвоздик и Усик посетят бой Ломаченко в Нью-Йорке. Бой состоится 8 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в Калифорнии весело проводят время между тренировками. Яркие фото и видео того, как проходят американские будни легендарных боксеров они опубликовали в сети.

Добавим, что Александр Усик прилетел в США, чтобы оказать личную поддержку боксерам Василию Ломаченко и Александру Гвоздику, у которых в начале декабря запланированы важные поединки.

Видео: РБК-Украина