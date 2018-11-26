Наші в Америці: Усик і Ломаченко порадували фанів яскравими кадрами

Фото: Василь Ломаченко та Олександр Усик у Голлівуді (instagram.com/lomus_17)

Олександр Усик прилетів в США підтримати боксерів Ломаченко та Гвоздика

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прибув до Лос-Анджелесу, США, щоб надати особисту підтримку боксерам Олександру Гвоздику та Василю Ломаченко. На початку грудня у них заплановані важливі поєдинки. На фан-сторінці LomUs у Instagram опубліковані яскраві кадри зі спільної зустрічі легендарних боксерів.

У короткому відео Усик і Ломаченко вирішили покататися на авто по Лос-Анджелесу.

"Пригоди наших в Америці", - свідчить підпис до ролика.

Нагадаємо, у Гвоздика 1 грудня у Квебеку пройде бій з канадцем Адонісом Стівенсоном. 8 грудня Ломаченко в Нью-Йорку зійдеться на рингу з пуерто-риканцем Хосе Педрасой. Підписники фан-сторінки активно підтримують боксерів.

Також на фан-сторінці опубліковано спільне фото Усика і Ломаченко з кафе в Голлівуді.

Фото порадувало фанів боксерів. Так, користувач alexzierov зізнався, що переживає за майбутній бій Олександра Гвоздика. "Чемпіони, заспокойте людей. Саня Гвоздик зламає Адоніса? Я спати не можу, як подумаю".

Підписник olegsheldiaev відреагував: "Саня, дай Бог тобі і твоїй родині здоров'я, і процвітання, і ще, щоб це зіркове життя не потягло тебе з правильного шляху!"

Elizaveta_taebo поруч з фото написала: "Кращі боксери світу, друзі, наші земляки - так просто сидять за столом)) прості люди - великі люди!!! Фото - чудове!"

Раніше Усик на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, в якому розповів про причини своєї присутності в США.

"Дорогі друзі, всім привіт. Ми в Америці. В даний момент ми знаходимося в будинку Василя Ломаченка. Ми приїхали великою і дружною компанією підтримати Олександра Гвоздика, який буде 1-го грудня боксувати, і Василя Анатолійовича, який буде боксувати 8-го грудня. Всім добра", — говорить Усик у відео, розміщеному на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик, завдяки перемозі над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), посідає четверту сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Очолює рейтинг чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО).

Раніше повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.