Наши в Америке: Усик и Ломаченко порадовали фанов яркими кадрами

Фото: Василий Ломаченко и Александр Усик в Голливуде (instagram.com/lomus_17)

Александр Усик прилетел в США поддержать боксеров Ломаченко и Гвоздика

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, Александр Усик прибыл в Лос-Анджелес, США, чтобы оказать личную поддержку боксерам Александру Гвоздику и Василию Ломаченко. В начале декабря у них запланированы важные поединки. На фан-странице LomUs в Instagram опубликованы яркие кадры с совместной встречи легендарных боксеров.

В коротком видео Усик и Ломаченко решили прокатиться на авто по Лос-Анджелесу.

"Приключения наших в Америке", - гласит подпись к ролику.

Напомним, у Гвоздика 1 декабря в Квебеке пройдет бой с канадцем Адонисом Стивенсоном. 8 декабря Ломаченко в Нью-Йорке сойдется на ринге с пуэрто-риканцем Хосе Педрасой. Подписчики фан-страницы активно поддерживают боксеров.

Также на фан-страничке опубликовано совместое фото Усика и Ломаченко из кафе в Голливуде.

Фото порадовало фанов боксеров. Так, пользователь alexzierov признался, что переживает за будущий бой Саши Гвоздика. "Чемпионы, успокойте людей. Саня Гвоздик сломает Адониса? Я спать не могу, как подумаю".

Подписчик olegsheldiaev отреагировал: "Саня, дай Бог тебе и твоей семье здоровья, и процветания, и еще, чтобы эта звездная жизнь не утянула тебя с правильного пути!"

Elizaveta_taebo рядом с фото написала: "Лучшие боксеры мира, друзья, наши земляки - так просто сидят за столом)) простые люди - великие люди!!! Фото - чудесное!"

Ранее Усик на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором рассказал о причинах своего присутствия в США.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы в Америке. В данный момент мы находимся в доме Василия Ломаченко. Мы приехали большой и дружной компанией поддержать Александра Гвоздика, который будет 1-го декабря боксировать, и Василия Анатольевича, который будет боксировать 8-го декабря. Всем добра", — говорит Усик в видео, размещенном на своей странице в Instagram.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, благодаря победе над Тони Белью (30-3-1, 20 КО), занимает четвертую строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Возглавляет рейтинг чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО).

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик украсил обложку авторитетного журнала Boxing News.