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Усик украсил обложку легендарного журнала (фото)

STYLERПерсона    19.11.2018 - 13:58
Усик украсил обложку легендарного журнала (фото)
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Фото украинского боксера попало на передовицу Boxing News

Знаменитый украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик украсил обложку авторитетного журнала Boxing News.

Редакторы издания поместили на передовицу снимок с боя нашего спортсмена против британца Тони Беллью, в котором украинец одержал безоговорочную победу.

Усик украсил обложку легендарного журнала (фото)

Обложка нового выпуска журнала Boxing News (twitter.com/BoxingNewsED)

Добавим, что британский еженедельник о боксе Boxing News издается с 1909 года и считается самым старым журналом об этом виде спорта. На главную страницу издание постоянно помещает "снимок недели" - лучшую фотографию предыдущей боксерской недели.

Напомним, что после боя с Беллью наш 31-летний боксер продемонстрировал пример правильного спортивного поведения по отношению к сопернику после победы.

 

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Также мы писали о том, что Александр стал героем забавного анимационного мультика.

Видео: РБК-Украина

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