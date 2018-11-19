Усик украсил обложку легендарного журнала (фото)

Фото украинского боксера попало на передовицу Boxing News
Знаменитый украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик украсил обложку авторитетного журнала Boxing News.
Редакторы издания поместили на передовицу снимок с боя нашего спортсмена против британца Тони Беллью, в котором украинец одержал безоговорочную победу.
Обложка нового выпуска журнала Boxing News (twitter.com/BoxingNewsED)
Добавим, что британский еженедельник о боксе Boxing News издается с 1909 года и считается самым старым журналом об этом виде спорта. На главную страницу издание постоянно помещает "снимок недели" - лучшую фотографию предыдущей боксерской недели.
Напомним, что после боя с Беллью наш 31-летний боксер продемонстрировал пример правильного спортивного поведения по отношению к сопернику после победы.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Также мы писали о том, что Александр стал героем забавного анимационного мультика.
Видео: РБК-Украина