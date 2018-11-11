Усик-Беллью: в сети фурор после ошеломительной победы украинца

Видео: обзор поединка Усик-Беллью (Youtube-канал/KrassBox)

Яркая победа украинского боксера Александра Усика над оппонентом Тони Беллью вызвала настоящий фурор среди пользователей сети. Соответствующие комментарии она разместили на своих страницах в соцсети.

"Александр Усик – новый король ринга. Да здравствует король!", - сказал пользователь Всеволод Воронков.

Скриншот поста (twitter.com/vsevolod_seva82)

"Вот вам и не бьющий Усик. Чемпион. Красавчик", - сказал юзер Александр Самарский.

Скриншот поста (twitter.com/samara_luga)

"Феноменальный боксер. 16 побед из 16. Из них 12 – нокаутом", - подчеркнул пользователь Хайк Халатьян.

Скриншот поста (twitter.com/Khalatyan78)

"Обычный крымский парень. Молодец Санька. С победой. Поединок завершился нокаутом в восьмом раунде", - уточнил юзер с ником "Добряк".

Скриншот поста (twitter.com/DOBRYAC12)

"Александр Усик – поздравляем и уважаем. Это было прекрасно", - сказала пользователь Наталья Контрерас.

Скриншот поста (twitter.com/natasoko69)

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Примечательно, что по судейским запискам, вперед якобы "вырвался" Беллью.

Как сообщалось ранее, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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