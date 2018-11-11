Усик-Беллью: в сети фурор после ошеломительной победы украинца

Видео: обзор поединка Усик-Беллью (Youtube-канал/KrassBox)
Яркая победа украинского боксера Александра Усика над оппонентом Тони Беллью вызвала настоящий фурор среди пользователей сети. Соответствующие комментарии она разместили на своих страницах в соцсети.
"Александр Усик – новый король ринга. Да здравствует король!", - сказал пользователь Всеволод Воронков.
Скриншот поста (twitter.com/vsevolod_seva82)
"Вот вам и не бьющий Усик. Чемпион. Красавчик", - сказал юзер Александр Самарский.
Скриншот поста (twitter.com/samara_luga)
"Феноменальный боксер. 16 побед из 16. Из них 12 – нокаутом", - подчеркнул пользователь Хайк Халатьян.
Скриншот поста (twitter.com/Khalatyan78)
"Обычный крымский парень. Молодец Санька. С победой. Поединок завершился нокаутом в восьмом раунде", - уточнил юзер с ником "Добряк".
Скриншот поста (twitter.com/DOBRYAC12)
"Александр Усик – поздравляем и уважаем. Это было прекрасно", - сказала пользователь Наталья Контрерас.
Скриншот поста (twitter.com/natasoko69)
Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.
Примечательно, что по судейским запискам, вперед якобы "вырвался" Беллью.
Как сообщалось ранее, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.
Как Александр Усик провел пресс-конференцию в Гулливере (video.rbc.ua)