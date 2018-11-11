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Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

STYLERСпорт    11.11.2018 - 08:30

Відео: обзор поєдинку Усик-Белью (Youtube-канал/KrassBox)

Яскрава перемога українського боксера Олександра Усика над опонентом Тоні Белью викликала справжній фурор серед користувачів мережі. Відповідні коментарі вона розмістили на своїх сторінках в соцмережі.

"Олександр Усик – новий король рингу. Хай живе король!", - сказав користувач Всеволод Воронков.

Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

Скріншот поста (twitter.com/vsevolod_seva82)

"От вам і не б'є Усик. Чемпіон. Красунчик", - сказав юзер Олександр Самарський.

Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

Скріншот поста (twitter.com/samara_luga)

"Феноменальний боксер. 16 перемог з 16. З них 12 – нокаутом", - підкреслив користувач Хайк Халатьян.

Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

Скріншот поста (twitter.com/Khalatyan78)

"Звичайний кримський хлопець. Молодець Санька. З перемогою. Поєдинок завершився нокаутом у восьмому раунді", - уточнив юзер з ніком "Добряк".

Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

Скріншот поста (twitter.com/DOBRYAC12)

"Олександр Усик – вітаємо і поважаємо. Це було чудово", - сказала користувач Наталія Контрерас.

Усик-Белью: в мережі фурор після приголомшливої перемоги українця

Скріншот поста (twitter.com/natasoko69)

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Белью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом.

Примітно, що за суддівськими записками, вперед нібито "вирвався" Белью.

Як повідомлялося раніше, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Белью.

Як Олександр Усик провів прес-конференцію в Гулівера (video.rbc.ua)

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