Популярный украинский боксер стал героем анимационного мультика

Фото: РБК-Украина

Видео посвящено поединку Александра Усика и британца Тони Беллью

В мультипликационном ролике показан бой Александра Усика и Тони Беллью в Манчестере, после которого Александр Усик поделился душевными фото. Соответствующее видео можно просмотреть на YouTube.

По итогам этой встречи, победу одержал представитель Украины, нокаутировав в 8 раунде соперника. После боя промоутер заявил, что Усик выполнил все задачи в тяжелом весе и может перейти в супертяжи. В свою очередь, британец Диллиан Уайт сказал, что украинец может обескуражить только ленивого супертяжа.

Скриншоты видео: (YouTube/Mojahed Fudailat)

Напомним, Александр Александрович Усик - непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.

Мы сообщали, что Усик прокомментировал победу над Беллью. "Лучшими становится только те, кто бьется с лучшими. Провел ли я лучший для себя бой? На сегодняшний день - да. Я ждал от Беллью то, что было в начале боя. Ему нечего было терять", - сказал Александр.

Мы писали, что почетный чемпион мира по версии WBC британец Тони Беллью после проиграша в 8 раунде поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком объявил о завершении спортивной карьеры.

Кстати, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила посвятить свой танец легендарному украинскому боксеру Александру Усику.

Как Александр Усик провел пресс-конференцию в Гулливере (video.rbc.ua)