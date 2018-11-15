Популярний український боксер став героєм анімаційного мультика

Фото: РБК-Україна

Відео присвячене поєдинку Олександра Усика і британця Тоні Беллю

В мультиплікаційному ролику показаний бій Олександра Усика і Тоні Беллю в Манчестері, після якого Олександр Усик поділився душевними фото. Відповідне відео можна переглянути на YouTube.

За підсумками цієї зустрічі, перемогу здобув представник України, нокаутувавши у 8 раунді суперника. Після бою промоутер заявив, що Усик виконав всі завдання у важкій вазі і може перейти в супертяжі. У свою чергу, британець Ділліан Уайт сказав, що українець може збентежити тільки ледачого супертяжа.

Скріншоти відео: YouTube/Mojahed Fudailat)

Нагадаємо, Олександр Олександрович Усик - непереможений український боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, єдиний володар чемпіонських поясів за всіма престижними версіями серед професійних боксерів сучасності.

Ми повідомляли, що Усик прокоментував перемогу над Белл. "Кращими стають тільки ті, хто б'ються з кращими. Чи провів я кращий для себе бій? На сьогоднішній день - так. Я чекав від Беллю те, що було на початку бою. Йому нічого було втрачати", - сказав Олександр.

Ми писали, що почесний чемпіон світу за версією WBC британець Тоні Беллю після проиграша у 8 раунді поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком оголосив про завершення спортивної кар'єри.

До речі, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила присвятити свій танець легендарному українському боксеру Олександру Усику.

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