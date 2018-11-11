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"Нужно ставить себе цели": Усик прокомментировал победу над Беллью

STYLERСпорт    11.11.2018 - 17:33
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/MatchroomBoxing)
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/MatchroomBoxing)

Спортсмен убежден, что лучшими становятся только те, кто бьется с лучшими

Всемирно известный украинский боксер и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой триумф после фееричной победы над британским спортсменом Тони Беллью. Комментарий прозвучал во флэш-интервью в ринге, об этом сообщает "iSport.ua".

"Лучшими становится только те, кто бьется с лучшими. Провел ли я лучший для себя бой? На сегодняшний день - да. Я ждал от Беллью то, что было в начале боя. Ему нечего было терять", - сказал Александр. 

Также украинский боксер отметил, что в ближайшее время он хочет провести время в семейном кругу и "подлечиться". От комментариев о планах на свое профессиональное будущее спортсмен пока воздержался.

"Лишь потом мы сможем говорить о будущем. Хватит ли мне сил для супертяжелого веса? Я буду дополнительную пасту есть и все будет "кульно". Ставлю ли я себе цель стать абсолютным чемпионом в "супертяжях"? Конечно. Нужно ставить себе цели. Если мы не ставим себе цели - мы трухнем. Мы должны ставить себе цели", - воодушевленно сказал Александр Усик.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Напомним, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

Кстати, Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от Усика.

Как Александр Усик провел пресс-конференцию в Гулливере (video.rbc.ua)

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