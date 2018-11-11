"Потрібно ставити собі цілі": Усик прокоментував перемогу над Белл

Фото: Усик - Белл (facebook.com/MatchroomBoxing)

Спортсмен переконаний, що кращими стають тільки ті, хто б'ється з найкращими

Всесвітньо відомий український боксер і абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував свій тріумф після феєричної перемоги над британським спортсменом Тоні Беллью. Коментар прозвучав у флеш-інтерв'ю в рингу, про це повідомляє "iSport.ua".

"Кращими стає тільки ті, хто б'ється з кращими. Провів я кращий для себе бій? На сьогоднішній день - так. Я чекав від Белл те, що було на початку бою. Йому нічого було втрачати", - сказав Олександр.

Також український боксер зазначив, що найближчим часом він хоче провести час у сімейному колі і "підлікуватися". Від коментарів про плани на своє професійне майбутнє спортсмен поки утримався.

"Лише тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Чи вистачить мені сил для суперважкої ваги? Я буду додаткову пасту є і все буде кульно". Ставлю я собі за мету стати абсолютним чемпіоном у "супертяжях"? Звичайно. Потрібно ставити собі цілі. Якщо ми не ставимо собі цілі - ми трухнемо. Ми повинні ставити собі цілі", - натхненно сказав Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Беллью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді нокаутом.

Нагадаємо, що промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Беллью.

До речі, Беллью оголосив про завершення кар'єри після поразки від Усика.

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