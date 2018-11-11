Усик поделился душевными фото после боя с Беллью

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Александр Усик продемонстрировал пример правильного спортивного поведения по отношению к сопернику после победы

Не все умеют побеждать и уж тем более проигрывать достойно. А вот украинский боксер Александр Усик и британец Тони Беллью показали эталонный пример спортивной толерантности. Усик запостил на свою страницу в Facebook серию замечательных черно-белых снимков, где оба спортсмена продемонстрировали уважение друг к другу.

Тони Беллью сразу после боя заявил, что считает Усика одним из лучших боксеров мира. И поцеловал его в лоб.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Alexanderusyk)

После боя Тони и Александру представилась возможность пообщаться, во время чего и были сделаны совместные фотоснимки.

В комментариях к фото отметили, что это был достойный спортивный поединок, и что оба боксера "отличный бой показали".

"Да, не часто увидишь, когда эго у соперника отходит на второй план, а на первом взаимоуважение. Это было... Сильно! До мурашек по коже", "огромное удовольствие не только от результата но и предбоевого поведения и послебоевого уважения, спасибо", "Я своим детям буду показывать эти кадры, как уроки человечности, достоинства и уважения!", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/Alexanderusyk)

Ранее Усик прокомментировал победу над Беллью.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Напомним, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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