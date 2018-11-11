Усик поділився душевними фото після бою з Беллью

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик продемонстрував приклад правильної спортивної поведінки по відношенню до суперника після перемоги

Не всі вміють перемагати і тим більше програвати гідно. А ось український боксер Олександр Усик і британець Тоні Беллью продемонстрували еталонний приклад спортивної толерантності. Усик запостив на свою сторінку в Facebook серію чудових чорно-білих знімків, де обидва спортсмени продемонстрували повагу один до одного.

Тоні Беллью відразу після бою заявив, що вважає Усика одним з кращих боксерів світу. І поцілував його в лоб.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/Alexanderusyk)

Після бою Тоні і Олександру випала нагода поспілкуватися і, під час спілкування, були зроблені спільні фотознімки.

В коментарях до фото зазначили, що це був гідний спортивний поєдинок, і що обидва боксери "відмінний бій показали".

"Так, не часто побачиш, коли його в суперника відходить на другий план, а на першому взаємоповага. Це було... Сильно! До мурашок по шкірі", "величезне задоволення не тільки від результату, але і предбоевого поведінки і послебоевого поваги, дякую", "Я своїм дітям буду показувати ці кадри, як уроки людяності, гідності і поваги!", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/Alexanderusyk)

Раніше Усик прокоментував перемогу над Беллью.

Раніше повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Беллью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді нокаутом.

Нагадаємо, що промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Беллью.

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