Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Фото українського боксера потрапило на передовицю Boxing News

Знаменитий український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.

Редактори видання помістили на передовицю знімок з бою нашого спортсмена проти британця Тоні Белью, в якому українець здобув беззаперечну перемогу.

Обкладинка нового випуску журналу Boxing News (twitter.com/BoxingNewsED)

Додамо, що британський тижневик про бокс Boxing News видається з 1909 року і вважається найстарішим журналом про цей вид спорту. На головну сторінку видання постійно поміщає "знімок тижня" - кращу фотографію попереднього боксерського тижня.

Нагадаємо, що після бою з Белью наш 31-річний боксер продемонстрував приклад правильної спортивної поведінки по відношенню до суперника після перемоги.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Також ми писали про те, що Олександр став героєм веселого анімаційного мультика.

Відео: РБК-Україна