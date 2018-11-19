Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

Фото українського боксера потрапило на передовицю Boxing News
Знаменитий український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.
Редактори видання помістили на передовицю знімок з бою нашого спортсмена проти британця Тоні Белью, в якому українець здобув беззаперечну перемогу.
Обкладинка нового випуску журналу Boxing News (twitter.com/BoxingNewsED)
Додамо, що британський тижневик про бокс Boxing News видається з 1909 року і вважається найстарішим журналом про цей вид спорту. На головну сторінку видання постійно поміщає "знімок тижня" - кращу фотографію попереднього боксерського тижня.
Нагадаємо, що після бою з Белью наш 31-річний боксер продемонстрував приклад правильної спортивної поведінки по відношенню до суперника після перемоги.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Також ми писали про те, що Олександр став героєм веселого анімаційного мультика.
Відео: РБК-Україна