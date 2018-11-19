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Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

STYLERПерсона    19.11.2018 - 13:58
Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Фото українського боксера потрапило на передовицю Boxing News

Знаменитий український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу Boxing News.

Редактори видання помістили на передовицю знімок з бою нашого спортсмена проти британця Тоні Белью, в якому українець здобув беззаперечну перемогу.

Усик прикрасив обкладинку легендарного журналу (фото)

Обкладинка нового випуску журналу Boxing News (twitter.com/BoxingNewsED)

Додамо, що британський тижневик про бокс Boxing News видається з 1909 року і вважається найстарішим журналом про цей вид спорту. На головну сторінку видання постійно поміщає "знімок тижня" - кращу фотографію попереднього боксерського тижня.

Нагадаємо, що після бою з Белью наш 31-річний боксер продемонстрував приклад правильної спортивної поведінки по відношенню до суперника після перемоги.

 

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Також ми писали про те, що Олександр став героєм веселого анімаційного мультика.

Відео: РБК-Україна

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