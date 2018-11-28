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Танцы и шутки: как Ломаченко и Усик развлекаются в Калифорнии (фото, видео)

STYLERПерсона    28.11.2018 - 13:54
Танцы и шутки: как Ломаченко и Усик развлекаются в Калифорнии (фото, видео)
Александр Усик и Василий Ломаченко (фото: instagram.com/lomus_17)

Украинские спортсмены успевают веселиться во время подготовки к предстоящим боям

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в Калифорнии весело проводят время между тренировками. Яркие фото и видео того, как проходят американские будни легендарных боксеров, опубликованы на фан-странице LomUs в Instagram.

Так, на одном из видео показано, как в спортзале Усик танцует под песню HammAli & Navai "Пустите Меня На Танцпол", пока Ломаченко "отдыхает" на ринге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Usyk17 #Loma #lomus17 #boxing #world #sport #dance #champion #tv #Lomachenko #Usyk

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Видео: Instagram/lomus_17

Героем другого ролика стал сам Ломаченко, у которого "в руках по два АК".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В руках по два АК -трата та та та та #loma #boxing #champion #espn #hbo #tv

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Видео: Instagram/lomus_17

Также Усик повеселил фанатов, когда "не узнал" себя на обложке популярного журнала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Видео: Instagram/lomus_17

А на одном из фото "засветился" российский боксер Александр Беспутин, который помогает Ломаченко готовиться к титульному бою.

Танцы и шутки: как Ломаченко и Усик развлекаются в Калифорнии (фото, видео)

Усик, Ломаченко и их коллеги (фото: instagram.com/lomus_17)

Добавим, что Александр Усик прилетел в США, чтобы оказать личную поддержку боксерам Василию Ломаченко и Александру Гвоздику, у которых в начале декабря запланированы важные поединки.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр Усик
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