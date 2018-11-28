Танці і жарти: як Ломаченко і Усик розважаються в Каліфорнії (фото, відео)

Олександр Усик і Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomus_17)

Українські спортсмени встигають веселитися під час підготовки до майбутніх боїв

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко у Каліфорнії весело проводять час між тренуваннями. Яскраві фото і відео того, як проходять американські будні легендарних боксерів, опубліковані на фан-сторінці LomUs у Instagram.

Так, на одному з відео показано, як у спортзалі Усик танцює під пісню HammAli & Navai "Пустите Меня На Танцпол", поки Ломаченко "відпочиває" на ринзі.

Відео: Instagram/lomus_17

Героєм іншого ролика став сам Ломаченко, у якого "в руках по два АК".

Відео: Instagram/lomus_17

Також Усик повеселив фанатів, коли "не впізнав" себе на обкладинці популярного журналу.

Відео: Instagram/lomus_17

А на одному з фото "засвітився" російський боксер Олександр Беспутін, який допомагає Ломаченку готуватись до титульного бою.

Усик, Ломаченко і їхні колеги (фото: instagram.com/lomus_17)

Додамо, що Олександр Усик прилетів до США, аби надати особисту підтримку боксерам Василю Ломаченко і Олександру Гвоздику, у яких на початку грудня заплановані важливі поєдинки.

Відео: РБК-Україна