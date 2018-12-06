"Мені взагалі пофіг": Усик відповів хейтерам (відео)

Непереможний український боксер-професіонал Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом. Про це спортсмен заявив в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі.

На критику з боку недоброзичливців Олександр Усик реагує спокійно, стверджуючи, що йому абсолютно байдуже на плітки і домисли з боку незнайомих людей.

"Хто такий сепаратист? Це зрадник якийсь, так? Взагалі не звертаю на це уваги. По двох, може бути, причин. По-перше, мені взагалі пофіг, хто що там на мене каже. От я знаю, що мені треба робити, я знаю своє коло спілкування, я знаю, хто мене підтримує, я знаю, хто за мене", - каже боксер.

Скріншот відео: YouTube/USYK17)

Також Усик стверджує, що люди нерідко намагаються зачепити словом і вивести з рівноваги. Однак спортсмен вихований інакше і вважає, що на все треба дивитися позитивно.

"А друге – це сутність людей, вони хочуть зачепити словом, вони хочуть мене якось обізвати, щоб я, можливо, теж у відповідь на них щось сказав. Але мене віра з дитинства вчить, Євангеліє, Біблія, що, ну не можна, відповідати на зло злом", – сказав він.

Ми писали, що Гвоздик та Усик відвідають бій Ломаченко у Нью-Йорку. Бій відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку на Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятиме пояс WBA і WBO в легкій вазі.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко в Каліфорнії весело проводять час між тренуваннями. Яскраві фото і відео того, як проходять американські будні легендарних боксерів вони опублікували в мережі.

Додамо, що Олександр Усик прилетів до США, щоб надати особисту підтримку боксерам Василю Ломаченко та Олександру Гвоздику, у яких на початку грудня заплановані важливі поєдинки.

Відео: РБК-Україна