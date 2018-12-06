В РФ разгорелся YouTube-скандал: Дудя обвинили в плагиате

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Телеведущая Саша Франк обвинила в плагиате блогера Юрия Дудя

Российская журналистка и телеведущая Саша Франк на своей странице в Facebook уличила интервьюера Юрия Дудя в воровстве вопросов интервью с актером Сергеем Буруновым.

Проект "КиноТест", на котором работает Франк, действительно выпустил видео разговора с актером еще в январе 2018 года, а интервью Юрия увидело свет 5 декабря.

"Недели две назад звонит мне директор Сергея Бурунова, просит исходники КиноТеста (моего интервью с Сережей, которое вышло в январе) для подготовки Дудя к беседе с актером. Я сразу сказала, что в исходниках много слишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж КиноТеста, и я не имею права ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и я со спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью и написала свои впечатления от работы с Сергеем", – написала Саша.

Скриншот с Facebook (facebook.com/sacha.frank.50?)

Журналистка отметила, что считает Дудя профессиональным интервьюером и честным человеком.

"И вот, выходит заветное интервью. Сказать я могу только одно! Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста! А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали натуру Сергея, и даже сказали об этом одними и теми же словами!" – иронично высказалась ведущая.

Скриншот с видео с YouTube

Реакция не заставила себя ждать. Редактор команды Юрия Дудя Александр Лютиков в комментарии под постом Саши заявил, что ее обвинения беспочвенны.

"Ваши обвинения не стоят выеденного яйца. Очевидно, что вас душит зависть. Ваше интервью длится меньше шести минут. У Юрия - больше часа. Комментарии тут излишни. Вероятно, вы хотите таким образом хапнуть популярности. В противном случае вы сначала попробовали бы решить вопрос вне facebook", - написал Александр.

Скриншот с Facebook

На этот выпад Саша Франк написала: "Стоит уточнить все таки, что мое интервью длилось больше часа, и это прекрасно видно из расшифровок, которые они от меня получили".

Скриншот с Facebook

Отметим, что интервью Саши Франк - "КиноТест" с Сергеем Буруновым, размещенное на YouTube, посмотрело более 506 тысяч пользователей. Появилось оно 12 января 2018 года.

Видео: YouTube/КиноТест Автор/Режиссер Саша Франк

Интервью "вДудь" с этим же актером увидело свет 5 декабря 2018 года и его кликнули уже более 3 миллионов пользователей.

Видео: YouTube/вДудь

Ранее сообщалось, что популярная украинская группа "АГОНЬ" выпустила видео на новый трек, который получил название "Некружит". Премьера клипа состоялась в четверг, 6 декабря.

Также непобеждимый украинский боксер-профессионал Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.

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