У РФ розгорівся YouTube-скандал: Дудя звинуватили в плагіаті

Колаж РБК-Україна

Телеведуча Саша Франк звинуватила в плагіаті блогера Юрія Дудя

Російська журналістка та телеведуча Саша Франк на своїй сторінці в Facebook викрила інтерв'юера Дудя в крадіжці питань інтерв'ю з актором Сергієм Буруновым.

Проект "КиноТест", на якому працює Франк, дійсно випустив відео розмови з актором ще в січні 2018 року, а інтерв'ю Юрія побачило світ 5 грудня.

"Два тижні тому дзвонить мені директор Сергія Бурунова, просить похідні КиноТеста (мого інтерв'ю з Сергієм, яке вийшло в січні) для підготовки Дудя до бесіди з актором. Я відразу сказала, що в похідних занадто багато особистих подробиць, які не увійшли у фінальний монтаж КиноТеста, і я не маю права ними розпоряджатись без згоди Сергія. Сергій погодився, і я з спокійним серцем відправила розшифровку нашого двогодинного інтерв'ю і написала свої враження від роботи з Сергієм", – написала Сашко.

Скріншот з Facebook (facebook.com/sacha.frank.50?)

Журналістка зазначила, що вважає Дудя професійним інтерв'юером і чесною людиною.

"І ось, виходить заповітне інтерв'ю. Сказати я можу тільки одне! Юрій, спасибі вам величезне, що озвучили три чверті моїх запитань – я журфак не закінчувала, але було так приємно чути мої формулювання з вуст дипломованого фахівця! А особливо приємно, що ми дивним чином однаково відчули натуру Сергія, і навіть сказали про це одними і тими ж словами!" – іронічно зауважила ведуча

Скріншот з відео з YouTube

Реакція не змусила себе чекати. Редактор команди Юрія Дудя Олександр Лютіков у коментарі під постом Саші заявив, що її звинувачення безпідставні.

"Ваші звинувачення не варті виїденого яйця. Очевидно, що вас душить заздрість. Ваше інтерв'ю триває менше шести хвилин. У Юрія - більше години. Коментарі тут зайві. Певно, ви хочете таким чином хапнути популярності. В іншому випадку ви спочатку спробували б вирішити питання поза facebook", - написав Олександр.

Скріншот з Facebook

На цей випад Саша Франк написала: "Варто уточнити все-таки, що моє інтерв'ю тривало більше години, і це чудово видно з розшифровок, що вони від мене отримали".

Скріншот з Facebook

Зазначимо, що інтерв'ю Саши Франк - "КиноТест" з Сергієм Буруновым, розміщене на YouTube, подивилися понад 506 тисяч користувачів. З'явилося воно 12 січня 2018 року.

Відео: YouTube/КиноТест Автор/Режиссер Саша Франк

Інтерв'ю "вДудь" з цим же актором побачило світ 5 грудня 2018 року і його кликнули вже більше 3 мільйонів користувачів.

Відео: YouTube/вДудь

Раніше повідомлялося, що популярна українська група "АГОНЬ" випустила відео на новий трек, який отримав назву "Некружит". Прем'єра кліпу відбулася в четвер, 6 грудня.

Також непобеждимый український боксер-професіонал Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень в свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.

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