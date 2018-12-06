У РФ розгорівся YouTube-скандал: Дудя звинуватили в плагіаті

Телеведуча Саша Франк звинуватила в плагіаті блогера Юрія Дудя
Російська журналістка та телеведуча Саша Франк на своїй сторінці в Facebook викрила інтерв'юера Дудя в крадіжці питань інтерв'ю з актором Сергієм Буруновым.
Проект "КиноТест", на якому працює Франк, дійсно випустив відео розмови з актором ще в січні 2018 року, а інтерв'ю Юрія побачило світ 5 грудня.
"Два тижні тому дзвонить мені директор Сергія Бурунова, просить похідні КиноТеста (мого інтерв'ю з Сергієм, яке вийшло в січні) для підготовки Дудя до бесіди з актором. Я відразу сказала, що в похідних занадто багато особистих подробиць, які не увійшли у фінальний монтаж КиноТеста, і я не маю права ними розпоряджатись без згоди Сергія. Сергій погодився, і я з спокійним серцем відправила розшифровку нашого двогодинного інтерв'ю і написала свої враження від роботи з Сергієм", – написала Сашко.
Скріншот з Facebook (facebook.com/sacha.frank.50?)
Журналістка зазначила, що вважає Дудя професійним інтерв'юером і чесною людиною.
"І ось, виходить заповітне інтерв'ю. Сказати я можу тільки одне! Юрій, спасибі вам величезне, що озвучили три чверті моїх запитань – я журфак не закінчувала, але було так приємно чути мої формулювання з вуст дипломованого фахівця! А особливо приємно, що ми дивним чином однаково відчули натуру Сергія, і навіть сказали про це одними і тими ж словами!" – іронічно зауважила ведуча
Скріншот з відео з YouTube
Реакція не змусила себе чекати. Редактор команди Юрія Дудя Олександр Лютіков у коментарі під постом Саші заявив, що її звинувачення безпідставні.
"Ваші звинувачення не варті виїденого яйця. Очевидно, що вас душить заздрість. Ваше інтерв'ю триває менше шести хвилин. У Юрія - більше години. Коментарі тут зайві. Певно, ви хочете таким чином хапнути популярності. В іншому випадку ви спочатку спробували б вирішити питання поза facebook", - написав Олександр.
Скріншот з Facebook
На цей випад Саша Франк написала: "Варто уточнити все-таки, що моє інтерв'ю тривало більше години, і це чудово видно з розшифровок, що вони від мене отримали".
Скріншот з Facebook
Зазначимо, що інтерв'ю Саши Франк - "КиноТест" з Сергієм Буруновым, розміщене на YouTube, подивилися понад 506 тисяч користувачів. З'явилося воно 12 січня 2018 року.
Відео: YouTube/КиноТест Автор/Режиссер Саша Франк
Інтерв'ю "вДудь" з цим же актором побачило світ 5 грудня 2018 року і його кликнули вже більше 3 мільйонів користувачів.
Відео: YouTube/вДудь
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