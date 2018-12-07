Скандал стає спекотнішим: Дудь відповів на звинувачення в плагіаті

Колаж РБК-Україна

Блогер порадив своїй кривдниці бути уважнішою в спілкуванні й роботі

У скандалі між ведучими російських YouTube-проектів Сашею Франк і Юрієм Дудем стався несподіваний поворот. Ведучий "вДудь" опублікував резонансний пост на Facebook.

Хронологія скандалу така: російська журналістка та телеведуча YouTube-проекту "КиноТест" Саша Франк на своїй сторінці в Facebook звинуватила інтерв'юера Юрія Дудь в крадіжці питань для інтерв'ю з актором Сергієм Буруновым. Також в соцмережі вона вступила в словесну перепалку з коментатором Олександром Лютиковим, який представився як "редактор "вДудь".

Після публікації великого посту самим Юрієм Дудь з'ясувалося, що звинувачення в плагіаті питань для інтерв'ю він вважає безпідставними, так як редакція проекту проводить ретельну і кропітку роботу перед кожним інтерв'ю. Кількість однакових запитань до герою програми, актору Сергію Бурунову в проектах Саші Франк і Юрія Дудя, на думку останнього, "дорівнює нулю".

"Олександра Франк звинувачує нас у плагіаті ("озвучив три чверті моїх запитань"), а публікація розшифровки - найкоротший спосіб закрити питання. Всім, кому це раптом цікаво, може порахувати, скільки питань ми повторюємо за Олександрою (ми нарахували рівно 0). Що означає "дивно однаково відчути натуру героя і сказати про це одними і тими ж словами", я не дуже розумію", - написав блогер на своїй сторінці.

Скріншот з Facebook.(facebook.com/yury.dud)

Також Юрій потролив Сашу Франк за незнання, хто такий Саша Лютіков. Як з'ясувалося, це відомий мережевий провокатор і пранкер.

"Пару годин тому Олександра Франк опублікувала ще один пост - на основі листування з Сашею Лютіковим, який назвав себе редактором "вДудя" (хоча він – на превеликий жаль – ніколи з нами не працював. Не всі в курсі, але Саша Лютіков один з найбільш віртуозних тролів Facebook, який в різний час видавав себе за генпродюсера "МатчТВ" або будівельника смертоносних пандусів в Балашиці. Перевірити це можна було в пару кліків, але Олександра не стала цього робити, а просто викинула скріни листування з кайфуючим Лютіковим", пише Дюдь.

Скріншот з Facebook.(facebook.com/yury.dud)

У фіналі посту російський інтерв'юер дає своїй колезі кілька порад: перевіряти тих, з ким вона спілкується в мережі, а головне перевіряти свої гіпотези на кражу матеріалу.

Передплатники сторінки блогера активно коментують слова свого кумира:

"Ну подумаєш, захотілося Олександрі нагадати про своє в'ю", "Інтерв'ю вийшло. Бурунів був зворушливим. Питання про Путіна в цей раз було навіть зайвим, воно повністю випадало з інтерв'ю, хоча для Вас це така ж фішка як для Познера фінальне питання з Пруста... В цілому, на мій погляд, одне з кращих Ваших інтерв'ю", "Тепер всі знають і Франк, і Лютікова, і Бурунова".

Скріншот з Facebook.(facebook.com/yury.dud)

Нагадуємо, що інтерв'ю Сашка Франк - "КиноТест" з Сергієм Буруновым, розміщене на YouTube подивилися понад 506 тисяч користувачів. З'явилося воно 12 січня 2018 року.

Відео: YouTube/КиноТест Автор/Режисер Саша Франк

Інтерв'ю "вДудь" з цим же актором побачило світ 5 грудня 2018 року і його кликнули вже більше 3 мільйонів користувачів.

Відео: YouTube/вДудь

Раніше непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик висловився, що думає про звинувачення на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.

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