Фанат Путина или обиженный на "15 см"? Кто подал в суд на Дудя и Ивлееву

Коллаж РБК-Украина

В скандале вокруг Дудя и Ивлеевой появился новый персонаж

На днях некий Артур Альбертович Бестаев подал в суд на журналиста Юрия Дудя и телеведущую Анастасию Ивлееву, чтобы... защитить Путина. Россиянин очень близко принял к сердцу слова звезды "Орла и Решки" о главе РФ.

Напомним, что в нашумевшем интервью на традиционный вопрос Дудя "Оказавшись пе­ред Путиным, что ты е­му скажешь?", девушка ответила "Ты не ­за@бался?". Это и вызвало негодование фаната хозяина Кремля Бестаева.

И Артур Альбертович решил не просто написать гневный пост в социальной сети, не только составить петицию с требованием удалить видеоинтервью, не только записать новогоднее обращение к Путину (там ростовчанин говорит, что российский гарант "лучший и красавчик"), но и подать в суд на звезд российского ТВ за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации Путина.

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В результате, правда, петицию подписали аж около 50 людей, а Мещанский районный суд Москвы отклонил безграмотно составленный иск мужчины по взысканию с Дудя и Ивлеевой по 50 млн руб. Да и сам Артур Альбертович удалил свои страницы в соцсетях. А видеоинтервью, которое разнервировало фаната Путина, тем временем набрало уже более 21 млн просмотров.

Юрий Дудь и Настя Ивлеева (скриншот)

Но на этом скандал не закончился! Ввиду того, что российским журналистам не удалось дозвониться до Артура Альбертовича, в СМИ выдвинули предположение, что Бестаев - это вообще не человек. Точнее, кто-то использовал фейковый аккаунт это мужчины, чтобы или подпортить нервы Дудю и Ивлеевой, или же наоборот - попиарить их (черный пиар - тоже пиар).

Юрий Дудь (скриншот)

В историю "вляпались" юристы. Так, правозащитница Екатерина Гордон не исключает того, что инициатором шумихи вокруг телезвезд стал... рэпер Элджей - нынешний возлюбленный Ивлеевой. Адвокат не исключает, что "безглазый" артист мог обидеться на подругу за то, что она публично обсудила подробности их интимной жизни и озвучила размер мужского достоинства певца.

Настя Ивлеева (скриншот)

"Я думаю, в ближайшее время выяснится, что имеет место быть шутка, связанная с пресловутым, популярным в сети диалогом Дудя и Ивлеевой на тему 15 см. Может оказаться, что например, обиженный Элджей подал иск в суд, поскольку его оклеветали, у него вовсе не 15 см. Я уверена, что там ничего такого, что может повлечь за собой наказание в размере 100 млн рублей, совершенно точно не было. Так что не удивлюсь, если окажется, что это договоренность Ивлеевой, Дудя, и того человека, который подал иск, обидевшись, например, на размер гениталий, упомянутых в эфире", - сказала Гордон в комментарии НСН.

Элджей и Ивлеева (фото: instagram.com/sayonaraboy)

Напомним, ранее Юрия Дудя обвинили в плагиате. В сети разгорелся скандал, в котором через некоторое время произошел неожиданный поворот.