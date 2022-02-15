Здоровим бути важко: чоловік Дорофєєвої зважився на особисте зізнання

Коли співакові було 23 роки, він порахував, що у нього занадто дзвінкий і не мужній голос - він хотів додати характерну хрипоту, почав курити.

Володимир довго бореться зі звичкою палити (instagram.com/vladimirdantes)

"Я пам'ятаю першу цигарку Як же я блював! Але повертаємося до мужності. Я мужик. Це просто ініціація, далі все буде добре. Так і сталося. Більше мене не нудило від цигарок", - розповів про неприємне перше знайомство з тютюновими виробами артист.

Тоді Володимир відчував себе дорослим, насолоджувався процесом куріння. І досі знаходить це заняття естетичним.

Три-чотири роки артист курив цигарки, але його не влаштовував неприємний запах, тоді він перейшов на вейп.

Співак змінив сигарети на айкос, і став відчувати себе краще (instagram.com/vladimirdantes)

"Вейпери - самі занудні люди світу. Рідкісні душніли. Вічно в пару, якісь рідини, які заливають всі речі, якісь залізяки. Не та естетика, загалом. Відчуваєш себе токсичним, хоча пахне навколо і від тебе нормально, але мінусів більше", - поділився Дантес.

Через 1,5 роки досвіду з вейпом співак знову повернувся до цигарок. Правда, у Володимира була річна перерва - на суперечку він кинув палити, але потім знову почав.

У 29 років в аеропорту Датес купив айкос - йому дуже сподобалася новинка.

"З ним перестав кашляти, відчував себе в 1000 разів краще, ніж з цигарками. У мене зникла задишка. Плюс весь час нові стіки смачні, одяг, приміщення більше не смердять. Але ... все одно залежний. Я не міг просто дихати повітрям", - поскаржився він.

Володимир не курив півроку і відчув позитивні зміни в організмі (instagram.com/vladimirdantes)

Данес кидав палити багато разів, але безуспішно - через час повертався до звичного заняття. Тоді він зізнався сам собі у власній слабкості і став шукати допомоги.

В руки йому потрапив бестселер Аллена Карра про те, як припинити курити. Володимир вважає книгу застарілою для сучасного світу, але все ж почерпнув з неї цікаву і корисну інформацію.

Так, півроку артист не курив (з серпня по лютий). Його здоров'я помітно покращилося, що підтвердили і аналізи. У цей період він активно займався спортом, підвищилася витривалість, оздоровилася дихальна система. Він знову став брати високі ноти.

Але, після тривалої перерви, вирішив побалувати себе цигаркою і зірвався.

Співак зірвався і новь закурив, за що звинувачує себе (instagram.com/vladimirdantes)

"І ось, 15 лютого. Я викурював по пачці в три дні всього лише 2 тижні. Як же мені погано. Дихалка - в мінусі, горло болить, зв'язки слабнуть, набряк носа - стандартна історія, слиз при кашлі і сморід.. сморід на руках, речах, з рота", - поскаржився Дантес.

Він зазначив, що написав пост для себе, як нагадування про особисту історію.

"Здоровим бути важко. Дуже. Спокус мільйон. Все гарненьке, смачненьке, мужнє, круте або ще якесь, але, швидше за все, - погано для організму. І він вам буде про це кричати. Тільки почуйте його", - закликав Вова.