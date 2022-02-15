Здоровым быть тяжело: муж Дорофеевой решился на личное признание

Когда певцу было 23 года, он посчитал, что у него слишком звонкий и не мужественный голос - он хотел добавить характерную хрипотцу, начал курить.

Владимир долго борется с привычкой курить (instagram.com/vladimirdantes)

"Я помню первую сигарету. Как же я блевал! Но возвращаемся к мужественности. Я-то мужик. Это просто инициация, дальше всё будет хорошо. Так и случилось. Больше меня не рвало от сигарет", - рассказал о неприятном первом знакомстве с табачными изделиями артист.

Тогда Владимир ощущал себя взрослым, наслаждался процессом курения. И до сих пор находит это занятие эстетичным.

Три-четыре года артист курил сигареты, но его не устраивал неприятный запах, тогда он перешел на вейп.

Певец сменил сигареты на айкос, и стал чувствовать себя лучше (instagram.com/vladimirdantes)

"Вейперы - самые занудные люди мира. Редкие душнилы. Вечно в пару, какие-то жижи, которые заливают все вещи, какие-то железки. Не та эстетика, в общем. Чувствуешь себя токсичным, хотя пахнет вокруг и от тебя нормально, но минусов больше", - поделился Дантес.

Через 1,5 года опыта с вейпом певец вновь вернулся к сигаретам. Правда, у Владимира был годичный перерыв - на спор он бросил курить, но затем вновь начал.

В 29 лет в аэропорту Датес купил айкос - ему очень понравилась новинка.

"С ним перестал кашлять, чувствовал себя в 1000 раз лучше, чем с сигаретами. У меня исчезла отдышка. Плюс все время новые стики вкусные, одежда, помещение больше не воняют. Но… все равно зависим. Я не мог просто дышать воздухом", - пожаловался он.

Владимир не курил полгода и ощутил положительные перемены в организме (instagram.com/vladimirdantes)

Данес бросал курить много раз, но безуспешно - через время возвращался к привычному занятию. Тогда он сознался сам себе в собственной слабости и стал искать помощи.

В руки ему попал бестселлер Аллена Карра о том, как прекратить курить. Владимир считает книгу устаревшей для современного мира, но все же почерпнул из нее интересную и полезную информацию.

Так, полгода артист не курил (с августа по февраль). Его здоровье заметно улучшилось, что подтвердили и анализы. В этот период он активно занимался спортом, повысилась выносливость, оздоровилась дыхательная система. Он вновь стал брать высокие ноты.

Но, после длительного перерыва, решил побаловать себя сигареткой и сорвался.

Певец сорвался и новь закурил, за что винит себя (instagram.com/vladimirdantes)

"И вот, 15 февраля. Я выкуривал по пачке в три дня всего лишь 2 недели. Как же мне плохо. Дыхалка - в минусе, горло болит, связки слабнут, отек носа - стандартная история, слизь при кашле и вонь.. вонь на руках, вещах, изо рта", - пожаловался Дантес.

Он отметил, что написал пост для себя, как напоминане о личной истории.

"Здоровым быть тяжело. Очень. Соблазнов миллион. Все красивенькое, вкусненькое, мужественное, крутое или еще какое-то, но, скорее всего, - плохо для организма. И он вам будет об этом кричать. Только услышьте его", - призвал Вова.