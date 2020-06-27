Зеленська пройшла 14-денну ізоляцію: де зараз перша леді?

Олена Зеленська отримала позитивний результат на коронавірус 12 червня
Олена Зеленська заразилася на коронавірус і дізналася про це 12 червня. Після підтвердження інфікування перша леді повинна була знаходитися на ізоляції протягом наступних 14 днів. Однак український блогер і волонтер вважає, що дружина президента не була хвора взагалі. Що відомо про стан і місце обсервації Олени Зеленської – читайте нижче.
12 червня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олена Зеленська заразилася COVID-19 і вже через 4 дні її госпіталізували з двосторонньою пневмонією.
"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні від 16 червня.
Пізніше в пресслужбі Офісу президента повідомили, що хвора на коронавірус дружина президента України Олена Зеленська сьогодні знаходиться в стабільному стані. Вона лікувалася в стаціонарі лікарні в Києві.
При цьому відомий український блогер та волонтер Тім Златкін у своєму акаунті Facebook допустив, що Олена Зеленська і зовсім не хворіла на коронавірус.
"Олени Зеленської НЕМАЄ в списках пацієнтів жодної медустанови, визначеної базовою в епідемії за наказом МОЗу. Навіть в списках пацієнтів лікарні Феофанії. Вся інформація про її хворобу на COVID-19 і госпіталізації в Олександрівську лікарню надходить лише з публікацій в ФБ на сторінці Юлі Мендель, а також на сайті президента, яку вона, природно, редагує на свій розсуд", - вважає блогер.
За даними пресслужби Офісу президента і Юлії Мендель, Олена Зеленська проходила лікування в одній з лікарень Києва, проте в який конкретно – не уточнювалося. На поточний момент не відомо точно, де знаходиться перша леді. По закінченню 14-денної ізоляції її повинні були виписати з лікарні, а сама Зеленська відправитися додому.
На фан-сторінці першої леді в Instagram уточнили, що деталі перебігу лікування, а також місце обсервації першої леді – інформація конфіденційна, тому поширення даних про її місцезнаходження можливо тільки за особистою ініціативою першої леді.
Законодавством України було встановлено, що особи, які мали контакт з хворим коронавірусів або хворіють зазначеної хворобою і не вимагають госпіталізації, є особами, які потребують самоізоляції. Лікар такого хворого визначає термін його самоізоляції та осіб, які потребують самоізоляції в результаті контакту з хворим. Самоізольовані особи зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, утриматися від відвідування громадських місць.
Пацієнта виписують після ІФА- і повторного ПЛР-тестування при відсутності симптомів захворювання. Після закінчення обсервації у медзакладі, а даних про закінчення лікування Олени Зеленської поки не надходило, перша леді знову буде вести активну громадсько-політичну діяльність.
Нагадаємо, що раніше в Офісі президента розповіли про стан дружини Зеленського.
Раніше ми писали, що Олена Зеленська вперше розповіла про своє зараження коронавірусом.
Автор: Киселева Анна