Зеленская прошла 14-дневную изоляцию: где сейчас первая леди?

Елена Зеленская заразилась коронавирусом и узнала об этом 12 июня. После подтверждения инфицирования первая леди должна была находиться на изоляции в течение последующих 14 дней. Однако украинский блогер и волонтер предполагает, что супруга президента не была больна вовсе. Что известно о состоянии и месте обсервации Елены Зеленской – читайте ниже.

Что известно о состоянии Зеленской

12 июня в СМИ появилась информация о том, что Елена Зеленская заразилась COVID-19 и уже через 4 дня ее госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении от 16 июня.

Позже в пресс-службе Офиса президента сообщили, что больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Она лечилась в стационаре больницы в Киеве.

При этом известный украинский блогер и волонтер Тим Златкин в своем аккаунте Facebook допустил, что Елена Зеленская и вовсе не болела коронавирусом.

"Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определенного базовым в эпидемии по приказу МОЗа. Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании. Вся информация о ее болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению", - считает блогер.

Где сейчас Елена Зеленская?

По данным пресс-службы Офиса президента и Юлии Мендель, Елена Зеленская проходила лечение в одной из больниц Киева, однако в какой конкретно – не уточнялось. На текущий момент не известно точно, где находится первая леди. По окончанию 14-дневной изоляции ее должны были выписать из больницы, а сама Зеленская – отправиться домой.

На фан-странице первой леди в Instagram уточнили, что детали течения лечения, а также место обсервации первой леди – информация конфиденциальная, поэтому распространение данных о ее местонахождении возможно только при личной инициативе первой леди.

Почему она не появлялась на людях уже 14 дней

Законодательством Украины было установлено, что лица, которые имели контакт с больным коронавирусом или болеют указанной болезнью и не требуют госпитализации, являются лицами, которые нуждаются в самоизоляции. Лечащий врач такого больного определяет срок его самоизоляции и лиц, нуждающихся в самоизоляции в результате контакта с больным. Самоизолированные лица обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, воздержаться от посещения общественных мест.

Пациента выписывают после ИФА- и повторного ПЦР-тестирования при отсутствии симптомов заболевания. После окончания обсервации в медучреждении, а данных об окончании лечения Елены Зеленской пока не поступало, первая леди снова будет вести активную общественно-политическую деятельность.

Напомним, что ранее в Офисе президента рассказали о состоянии жены Зеленского.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская впервые рассказала про свое заражение коронавирусом.