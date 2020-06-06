Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм: відео

Зеленський викликав бурхливу реакцію мережі
Президент України Володимир Зеленський продемонстрував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області. Відповідне відео опубліковано 5 червня в соціальній мережі Facebook.
"Хмельниччина, дякую за теплий і позитивний прийом! За два дні нам вдалося вирішити безліч питань і провести важливі переговори, які допоможуть вашому краю ще швидше досягти позитивних змін", - написав він.
У ході візиту Зеленський ознайомився з процесом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в рамках програми "Велике будівництво".
Також він проінспектував роботу і оснащення лабораторії мікробіологічних досліджень та обговорив питання доплат медикам, які працюють з COVID-19.
Зеленський зняв кіно про свою поїздку - відео
Підписники подякували Зеленському за виконану роботу. Однак не всі були налаштовані позитивно. Деякі вважають, що президент недостатньо щирий:
Зеленський зняв кіно про свою поїздку (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, що Зеленський провів чергові переговори з Меркель.
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Автор: Дарья Русина