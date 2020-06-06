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Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм: відео

STYLERПерсони    06.06.2020 - 09:11
Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм: відео
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський викликав бурхливу реакцію мережі

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області. Відповідне відео опубліковано 5 червня в соціальній мережі Facebook.

"Хмельниччина, дякую за теплий і позитивний прийом! За два дні нам вдалося вирішити безліч питань і провести важливі переговори, які допоможуть вашому краю ще швидше досягти позитивних змін", - написав він.

У ході візиту Зеленський ознайомився з процесом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в рамках програми "Велике будівництво".

Також він проінспектував роботу і оснащення лабораторії мікробіологічних досліджень та обговорив питання доплат медикам, які працюють з COVID-19.

Зеленський зняв кіно про свою поїздку - відео

Підписники подякували Зеленському за виконану роботу. Однак не всі були налаштовані позитивно. Деякі вважають, що президент недостатньо щирий:

  • Дякую, що за людей!
  • Віримо і сподіваємося, що Вам, все-таки, вдасться підняти і навести порядок в країні і люди не будуть в злиднях, повернуться додому до своїх родин.
  • Ну, селфі і лук бачив. А про інше щось приховує президент. Про роботу ніхто не говорив. Два дні тупо покатушки.

Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм: відео

Зеленський зняв кіно про свою поїздку (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм: відеоНагадаємо, що Зеленський провів чергові переговори з Меркель.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Володимир Зеленський
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