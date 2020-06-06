Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видео

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский вызвал бурную реакцию сети

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область. Соответствующее видео опубликовано 5 июня в социальной сети Facebook.

"Хмельнитчина, спасибо за теплый и позитивный прием! За два дня нам удалось решить множество вопросов и провести важные переговоры, которые помогут вашему краю еще быстрее достичь положительных изменений", - написал он.

В ходе визита Зеленский ознакомился с процессом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка".

Также он проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований и обсудил вопросы доплат медикам, которые работают с COVID-19.

Зеленский снял кино о своей поездке - видео

Подписчики поблагодарили Зеленского за проделанную работу. Однако не все были настроены положительно. Некоторые посчитали, что президент недостаточно искренен:

Спасибо, что за людей!

Верим и надеемся, что Вам все же удастся поднять и навести порядок в стране и люди не будут в нищете, вернутся домой к своим семьям.

Ну, селфи и лук видел. А о другом чем-то скрывает президент. О работе никто не говорил. Два дня тупо покатушки.

Зеленский снял кино о своей поездке (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что Зеленский провел очередные переговоры с Меркель.

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Автор: Дарья Русина