Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видео

Зеленский вызвал бурную реакцию сети
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область. Соответствующее видео опубликовано 5 июня в социальной сети Facebook.
"Хмельнитчина, спасибо за теплый и позитивный прием! За два дня нам удалось решить множество вопросов и провести важные переговоры, которые помогут вашему краю еще быстрее достичь положительных изменений", - написал он.
В ходе визита Зеленский ознакомился с процессом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка".
Также он проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований и обсудил вопросы доплат медикам, которые работают с COVID-19.
Зеленский снял кино о своей поездке - видео
Подписчики поблагодарили Зеленского за проделанную работу. Однако не все были настроены положительно. Некоторые посчитали, что президент недостаточно искренен:
Зеленский снял кино о своей поездке (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что Зеленский провел очередные переговоры с Меркель.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Дарья Русина