ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видео

STYLERПерсоны    06.06.2020 - 09:11
Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видео
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский вызвал бурную реакцию сети

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область. Соответствующее видео опубликовано 5 июня в социальной сети Facebook.

"Хмельнитчина, спасибо за теплый и позитивный прием! За два дня нам удалось решить множество вопросов и провести важные переговоры, которые помогут вашему краю еще быстрее достичь положительных изменений", - написал он.

В ходе визита Зеленский ознакомился с процессом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка".

Также он проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований и обсудил вопросы доплат медикам, которые работают с COVID-19.

Зеленский снял кино о своей поездке - видео

Подписчики поблагодарили Зеленского за проделанную работу. Однако не все были настроены положительно. Некоторые посчитали, что президент недостаточно искренен:

  • Спасибо, что за людей!
  • Верим и надеемся, что Вам все же удастся поднять и навести порядок в стране и люди не будут в нищете, вернутся домой к своим семьям.
  • Ну, селфи и лук видел. А о другом чем-то скрывает президент. О работе никто не говорил. Два дня тупо покатушки.

Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видео

Зеленский снял кино о своей поездке (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский обнародовал необычный мини-фильм: видеоНапомним, что Зеленский провел очередные переговоры с Меркель.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь